Volumen moderado e iluminación suave: cine adaptado en Palma para personas autistas y neurodivergentes

Archivo - Imagen de recurso de una sala de cine - UGR - Archivo

PALMA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Artesiete FAN, en FAN Mallorca Shopping, pondrá en marcha sesiones de cine adaptadas en colaboración con la asociación Ningún Niño Sin Terapia - Autismo Mallorca para pra personas autistas, neurodivergentes y con necesidades sensoriales específicas.

La iniciativa nace con el objetivo de hacer la experiencia cinematográfica más accesible para personas y familias que encuentran barreras en una sesión convencional, según han explicado en un comunicado.

La primera película prevista será 'Tadeo Jones y la lámpara maravillosa', todavía por confirmar la fecha y el horario, como punto de partida de una colaboración que ambas entidades quieren desarrollar de forma progresiva.

Estas sesiones incorporarán medidas pensadas para reducir barreras sensoriales y favorecer una experiencia más flexible. Entre ellas podrán contemplarse un volumen de sonido más moderado, iluminación ambiental suave, libertad para levantarse o moverse y la posibilidad de salir y volver a entrar en la sala, además de un entorno comprensivo ante vocalizaciones u otras formas de autorregulación.

El objetivo es que una persona no tenga que renunciar al cine por necesitar vivir la experiencia de una forma diferente.

HACER ACCESIBLE EL OCIO ORDINARIO

La colaboración surge tras una reunión entre responsables de Artesiete FAN y representantes de Ningún Niño Sin Terapia - Autismo Mallorca, en la que ambas partes acordaron trabajar conjuntamente para definir y poner en marcha las sesiones adaptadas.

La asociación aportará la perspectiva de las familias y su experiencia en el ámbito del autismo para ayudar a que las medidas adoptadas respondan a necesidades reales y resulten prácticas, respetuosas y útiles.

"Para muchas familias, ir al cine continúa siendo difícil por cuestiones como el volumen, la oscuridad, la necesidad de permanecer sentado o la falta de comprensión ante determinadas conductas. La inclusión también consiste en adaptar los espacios ordinarios para que más personas puedan disfrutarlos", han explicado.

UNA INICIATIVA QUE YA AVANZA EN OTROS TERRITORIOS

Las sesiones de cine adaptadas ya se desarrollan en otros puntos de España, también en salas que han apostado por introducir ajustes dirigidos especialmente a personas autistas y con sensibilidad sensorial.

La experiencia demuestra que pequeñas modificaciones pueden ampliar de forma significativa el acceso al ocio. Con esta iniciativa, Mallorca da un nuevo paso hacia un modelo de ocio más accesible y compartido, en el que las diferencias en la forma de percibir, comunicar o autorregularse no sean motivo de exclusión.

LA ACCESIBILIDAD TAMBIÉN ES SENSORIAL Y COGNITIVA

Según han añadido, las barreras de acceso al ocio no son únicamente arquitectónicas. El ruido, la iluminación, las aglomeraciones, determinadas normas sociales o la exigencia de permanecer inmóvil pueden dificultar o impedir la participación de algunas personas.

Por ello, Artesiete FAN y Ningún Niño Sin Terapia - Autismo Mallorca quieren contribuir a normalizar una forma más amplia de entender la accesibilidad y que tenga en cuenta también las necesidades sensoriales, cognitivas y de autorregulación.

"Nuestro deseo es que esta no sea una acción aislada, sino un paso más para que cada vez más espacios culturales y de ocio incorporen medidas de accesibilidad que permitan participar y disfrutar en igualdad de oportunidades", han concluido.