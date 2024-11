Vox aclara que "no se ha renunciado a la Oficina Lingüística por una antiokupas": "Estos temas se negocian por separado"

La Oficina Lingüística se paraliza porque "dedicar 750.000 euros a un organismo que no tienen poder sancionador es un chiringuito"

Sobre la Oficina antiokupas, Cañadas asegura que "habrá que estudiar si supone una duplicidad con la anunciada por parte de Cort" PALMA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz parlamentaria de Vox, Manuela Cañadas, ha aclarado que "no se ha renunciado a la Oficina Lingüística por una antiokupas", dado que "estos temas se negocian por separado".

Cañadas se ha pronunciado así este lunes, en una rueda de prensa, en la que ha recordado que "la primera vez que Vox renuncia a la oficina lingüística fue porque" algunos, entre los que ha señalado al ex diputado de Vox y ahora diputado no adscrito Agustín Buades, "querían que el director fuera una persona fin a ellos". "Por eso", le ha instado a "no ser hipócrita, ni mentir".

Asimismo, ha añadido que, cuando ella llegó a la portavocía del Grupo, quiso ponerla en marcha pero ante las dificultades para llegar a acuerdos y, "a petición del PP, se aplazó al mes de noviembre". "Después, ha precisado, vino la ruptura del pacto, y cuando se quiso recuperar, se consideró que una Oficina Lingüística que no tiene capacidad de sanción económica, es un chiringuito".

"Dedicar 750.000 euros a un organismo que no tiene ningún poder para poder exigir que la gente estudie en libertad tanto en castellano como en catalán es un chiringuito que no vamos a mantener", ha subrayado, dejando claro una vez más que "si este organismo no tiene carácter sancionador no se recuperará, si se puede perseguir a los colegios que incumplen la libre elección de lengua, entonces sí". "Habrá que negociarlo en la legislatura y no será ahora porque le hemos paralizado", ha finalizado respecto esta cuestión.

En cuanto a la oficina antiokupas, la portavoz parlamentaria del Grupo Vox ha considerado que "tal vez, habrá que estudiar si se incluye en los presupuestos, porque aún se está en negociaciones sobre esto con el PP", atendiendo a que cabe la posibilidad de que "como se han negociado aparte las cuentas para 2025 del Ayuntamiento de Palma y del Parlament, pudiera haber una duplicidad de la oficina antiokupas que quería desarrollarse por parte de Vox en el Parlament con la que ya han anunciado los del Grupo Vox en el Ayuntamiento".

En todo caso, ha aclarado que "podría incluirse una partida para esta Oficina en los presupuestos del Parlament porque, como no se tendría que contratar a personal externo para su funcionamiento, si no que en ella trabajarían funcionarios, no sería un chiringuito y, por tanto, de no desarrollarse, podría destinarse a otras cosas".

RESPUESTA A LA QUERELLA POR ACOSO LABORAL DE UNA EXASESORA DE VOX

Por otro lado, la portavoz parlamentaria de Vox, Manuela Cañadas, se ha referido este lunes a la querella por acoso laboral que una exasesora del partido ha interpuesto contra ella y que, según ha lamentado, "han recibido todos, excepto yo, que soy la interesada".

En cuanto al contenido, a pesar de no haber recibido la querella, Cañadas ha asegurado que "es absolutamente falso y mentira, cada una de las acusaciones", y ha avanzado que se defenderá "en los tribunales, hasta el final", a pesar de que "el daño personal y político está hecho". En cualquier caso, ha precisado, "sé como soy, tengo la conciencia tranquila y ningún miedo a nada ni a nadie".

Cañadas ha zanjado este asunto, asegurando que "todo esto se tendrá que dirimir en los tribunales", y mostrándose agradecida por el respaldo de Vox nacional y de los compañeros de Baleares.

Finalmente, tras ser preguntada por si todos los diputados del Grupo la apoyan, ha precisado que "todos saben dentro del Grupo quien está conmigo y quien no --en referencia a Sergio Rodríguez e Idoia Ribas-- porque además", según ha dicho creer, "irían de testigos" de la exasesora de Vox que ha interpuesto la querella.