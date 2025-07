Vox acusa al bipartidismo de ser el responsable del incremento de violaciones en territorios europeos

IBIZA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Vox ha considerado que el bipartidismo es responsable del aumento de violaciones que se habrían registrado en territorio europeo con la llegada de migrantes irregulares. Según ha alertado, este año podrían llegar a Baleares de manera irregular más de 7.000 personas.

La portavoz parlamentaria, Manuela Cañadas, se ha trasladado a Ibiza para "dar apoyo a la invasión que están sufriendo no solamente Baleares, sino Ibiza y Formentera", triplicándose en el primer semestre del año las cifras de inmigración irregular de 2024, según ha informado en rueda de prensa.

Por ello, ha denunciado 'in situ' que cada menor migrante no acompañado "cuesta a los ciudadanos de Baleares más de 7.400 euros al mes, un coste inadmisible e inaceptable" que no se puede seguir asumiendo, ha dicho.

Por su parte, la diputada Patricia de las Heras ha afirmado que los 'menas' "pegan a los niños, agreden a los ancianos y roban en negocios con navaja". Incluso, ha manifestado que, en comparación con datos de criminalidad de 2017, los homicidios dolosos en las Islas han aumentado un 40 por ciento y las agresiones sexuales hasta un 228 por ciento.

De las Heras ha asegurado que el delito que más ha aumentado son las violaciones, por lo que opina que son las mujeres quienes han perdido seguridad y libertad. El responsable de esta situación, ha añadido, es el bipartidismo porque "las políticas europeas son de ámbito europeo".

"Ahora el PP pretende copiar nuestro discurso", ha afirmado. También ha añadido que los menores "donde deben estar es con sus padres, en su país de origen".