Vox asegura entender el "descontento" por el precio de la vivienda y la masificación pero pide "no caer en turismofobia"

La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, ha asegurado que desde este grupo entienden el "descontento" ciudadano por el precio de la vivienda y la masificación pero ha pedido "no caer en la turismofobia" ni lanzar "mensajes turismofóbicos" porque en Baleares "todos directa o indirectamente vivimos del turismo" y se corre el riesgo de que los turistas decidan irse a destinos "incluso más atractivos que las islas" y que en el archipiélago "pasemos hambre".

Cañadas se ha pronunciado así este lunes, en una rueda de prensa, en la que, a preguntas de los medios se ha referido a la manifestación de este sábado en Palma, convocada por el colectivo Banc del Temps de Sencelles (Mallorca), en la que participaron 10.000 personas, según cifras de Policía Nacional, para exigir que se decrete la emergencia de la vivienda y reconocer que las islas son una zona tensada, así como limitar la compra de vivienda de personas que no tengan un mínimo de residencia de cinco años, entre otras.

En este sentido, la portavoz de Vox ha recordado que el pasado miércoles la presidenta del Govern, Marga Prohens, convocó la primera reunión de la Mesa para el Pacto Social por la Sostenibilidad para que todo el mundo pueda trabajar para hacer frente al problema que supone para los ciudadanos el acceso a la vivienda y la masificación turística, después de ocho años de "desgobierno" en los que se ha aumentado plazas y, sin embargo, no se ha paliado la "falta de infraestructuras", pues "las grandes", ha recordado, "son de la época del expresidente Jaume Matas y no se han acabado".

Cañadas ha incidido asimismo en que tanto el problema de acceso a una vivienda como el de la masificación se deben a un "problema de gestión" porque "a nivel que han ido creciendo los turistas no se han adaptado las infraestructuras y la administración, como", en su opinión, "debería de haberse hecho". Y es que, según ha añadido la portavoz de Vox, recordando como ella viene de la empresa privada, "no es una cuestión de no coger clientes sino de adaptarse".

Porque "es verdad", ha reconocido Cañadas, Baleares tiene "un problema gravísimo de vivienda", tanto es así que, según ha apuntado, "no se puede traer el personal que hace falta en determinados sectores, como las fuerzas y cuerpos de seguridad, los profesionales sanitarios o los docentes", precisamente, "por esta cuestión" de la que "el anterior gobierno autonómico", ha lamentado, "no se preocupó durante los ocho años que estuvo al frente del Ejecutivo".

Así, finalmente, ha incidido en la Mesa para el Pacto Social por la Sostenibilidad, donde "entre todos deberán de valorarse las medidas que defiende cada uno frente a estas problemáticas y decidir como aplicar las soluciones que se aporten". Por ello, ha planteado la necesidad de "hacer estudios" para disponer de cifras, a la vez que ha defendido apostar por un turismo "de calidad, no de borrachera" porque "no se puede dar la bienvenida a las islas a cualquiera", como evidencia que, por ejemplo, "en el Arenal, las agresiones sexuales se hayan incrementado más de un 150 por ciento".