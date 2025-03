Vox avisa al Govern que "o se negocia y se cambia" el decreto ley para desbloquear suelo en Palma "o no se va a apoyar"

PALMA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario Vox ha avisado este lunes al Govern balear que "o se negocia y se cambia" el decreto ley para desbloquear suelo en Palma, que el portavoz del Govern, Antoni Costa, y el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, presentaron el pasado viernes, después del Consell de Govern, "o no se va a apoyar".

Así se ha pronunciado la portavoz parlamentaria de Vox, Manuela Cañadas, en una rueda de prensa, en la que ha acusado a Costa y Mateo de "mentir a los ciudadanos y a la prensa", cuando, según palabras de Cañadas, éstos dijeron que llevaban seis meses negociando con Vox, algo que ha calificado de "absolutamente falso", por que "cuando se presentaron a este grupo unas fotocopias con el borrador del decreto que se iba a presentar fue el pasado día 25 de febrero".

Además, ha añadido Cañadas, cuando Vox revisó el borrador del decreto ley, se vio que éste "es absolutamente insuficiente" por que se circunscribe a Palma, cuando el problema de la vivienda afecta a toda Baleares, siendo "más acusado en Mallorca e Ibiza".

Por este motivo, se decidió presentar alegaciones "pidiendo no solamente ampliar las zonas urbanas y urbanizables si no a las zonas que se llaman áreas de transición, cuando éstas áreas están creadas en el plan territorial, exclusivamente cuando existe una emergencia habitacional, como es el caso".

"Nuestra sorpresa es que rechazan ampliar a zonas de transición, no solo en Palma, si no en el resto de municipios y, ahora, en el decreto que han sacado, que está publicado en el BOIB, sí ellos, en suelo público, pueden construir en rústico, que está mucho más restrictivo que las áreas de transición". Por tanto, "nos parece absolutamente incoherente".

En este sentido, Cañadas ha señalado que, desde el punto de vista de su grupo parlamentario, este "parece un decreto hecho a la carta", apuntando que "no es un decreto hecho para todos los promotores de las islas y, además, tampoco es para todos los municipios que están colindando con Palma". Pues, aunque se proponga esta solución para Palma, "Calvià, Llucmajor y Marratxí son los municipios que sostienen el mayor peso de las viviendas que no se construyen en Palma".

Por ello, en su opinión, este decreto "debería también dar cabida a los municipios que se quisieran adherir, por supuesto los que están más cercanos a Palma".

De este modo, para Vox este Govern es un gobierno que "solo hace políticas a golpe de titular, salgan o no luego las políticas que quieren ofrecer". "No puede ser que se gobierne de esta manera, sin negociar con nadie", ha subrayado al respecto.

"No sé si han pactado el decreto con MÉS por que he escuchado la rueda de prensa y, si no voy equivocada, su portavoz no ha hecho ninguna crítica a este Govern. Por tanto, igual sí lo han negociado con ellos y no con nosotros", ha precisado Cañadas, quien, en todo caso, ha dejado claro que "o se negocia y se cambia" el decreto ley para desbloquear suelo en Palma "o no se va a apoyar" porque, en opinión de Vox, éste es "insuficiente" y "no se puede estar apoyando y leyendo decretos leyes de urgencia continuamente".