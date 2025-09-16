Vox considera que PP se ha "precipitado" al rechazar su propuesta para la vehicularidad del castellano en la educación

La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, comparece en rueda de prensa tras reunirse con la presidenta del Govern, Marga Prohens. - EUROPA PRESS

PALMA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Vox ha apuntado que el PP se habría "precipitado" al mostrar su rechazo inicial a su proposición de ley para permitir la vehicularidad del castellano en la educación de Baleares, por lo que han solicitado que se permita su admisión a trámite.

Así lo ha indicado la portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, al ser preguntado por este asunto, al tiempo que ha destacado que este era "uno de los puntos" del acuerdo presupuestario con el PP.

La representante parlamentaria ha señalado que esto debería implicar la modificación de alguna normativa porque si no la vehicularidad del castellano sería "papel mojado" y "una tomadura de pelo" a los ciudadanos, por lo que ha aseverado que si se.

"Lejos del ruido de la izquierda y de buscar el enfrentamiento sobre la lengua, porque la gente en la calle no se enfrenta, esto se hablará y se solucionará en los despachos y con buena armonía", ha sostenido.

Por eso, Cañadas ha argumentado que no admitirlo a trámite sería "un poco radical" pero "no le sorprende" la postura que mantiene el PP, al tiempo que ha destacado la capacidad de Vox para "marcar la agenda" y "las portadas" de Baleares.