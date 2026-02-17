Vox critica que los buenos datos macroeconómicos no alcancen a los ciudadanos y el Govern presume de bajada de impuestos

Archivo - El conseller de Economía, Hacienda e Innovación del Govern balear, Antoni Costa, interviene durante un debate de presupuestos autonómicos en el Parlament Balear, a 8 de julio de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 17 Feb. (EUROPA PRESS) - El diputado de Vox en el Parlament Sergio Rodríguez ha criticado que los buenos datos macroeconómicos de Baleares no alcancen a los ciudadanos, a lo que el conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha puesto en valor las bajadas de impuestos ejecutadas a lo largo de la legislatura.

Ha sido durante una pregunta que el de Vox ha lanzado al también vicepresidente primero del Govern durante la sesión de control del pleno del Parlament de este martes.

Rodríguez le ha cuestionado inicialmente acerca de la ralentización del crecimiento del PIB previsto por la AIReF de cara al tercer trimestre de 2025 en el archipiélago.

Costa ha esgrimido otros datos, tanto del propio organismo estatal como propios del Ejecutivo autonómico, que marcan un crecimiento del PIB de cerca de 3% durante el citado periodo.

"Llevamos siete trimestres consecutivos por encima del 3% y con un dinamismo industrial, turísticos, empresariales y energéticos envidiables", ha reivindicado.

"No me haga usted de socialista poniendo en duda los datos de la AIRef, que los usaba usted para atacar al gobierno de Armengol", le ha replicado, con ironía, el diputado de Vox.

A su parecer, el problema es que los buenos datos macroeconómicos de Baleares no tienen repercusión positiva sobre la ciudadanía, que se ve afectada por el incremento de los precios de la cesta de la compra o de la vivienda, entre otras cuestiones.

Costa ha dicho ser consciente de las dificultades por las que pasan los ciudadanos y ha defendido que el Govern ha puesto en marcha "muchas reformas" para darle solución a esa realidad.

"Muchas aprobadas con ustedes, como las bajadas de impuestos, que han ayudado a muchos jóvenes a acceder a una vivienda", ha subrayado.