Vox dice que no retirará la Ley de la Oficina de Libertad Lingüística y alega que el PP puede presentar enmiendas

PALMA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Vox ha asegurado este viernes que no retirará la Proposición de Ley de creación de la Oficina de Libertad Lingüística en Baleares y ha alegado que el PP puede presentar las enmiendas que considere oportunas a través de la vía parlamentaria.

Así lo han informado fuentes de Vox este viernes tras la petición de retirada de la Proposición de Ley por parte del PP, que ha anunciado que, de no retirarse, presentarán "multitud" de enmiendas a la propuesta legislativa que Vox decidió registrar este jueves de manera "incomprensible", porque ha asegurado que el texto "no estaba pactado" y "no habían sido avisados".

Por su parte, desde Vox han señalado que no la retirarán y que se llevará a su tramitación normal en el Parlament.