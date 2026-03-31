Vox, al Govern: "¿Tenemos que hacer acuerdos de 7.000 folios, con notario e intercambio de rehenes?"

Archivo - La consellera de Presidencia, Cooperación Local y Coordinación de la Acción de Govern, Antònia Estarellas. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Presidencia, Cooperación Local y Coordinación de la Acción de Gobierno, Antònia Estarellas, ha señalado este martes que el Govern seguirá con la hoja de ruta de desplegar la ley de fosas, después de que el diputado de Vox, Sergio Rodríguez, haya criticado que tras la derogación de la ley de memoria democrática "para que nada cambie".

"Tendremos que hacer acuerdos de 7.000 folios, con notario y entrega de rehenes, como en la antigua Roma. ¿Para qué hemos derogado la ley si piensan actuar igual y amparándose en la ley nacional?", ha preguntado el de Vox.

La consellera, por su parte, ha señalado que si llega a gobernar el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, algo sobre lo que se ha mostrado convencida, y pactan Vox la derogación de la ley estatal "harán lo que tengan que hacer".

Estarellas, en todo caso, ha recordado que fue Vox quien rompió primero lo acuerdos de legislatura. "Los acuerdos de 7.000 folios son de ida y vuelta", ha concluido.

Para el diputado de Vox, parece que el Govern aceptó la derogación de la ley de memoria democrática "porque no les quedaba otro remedio".