Vox justifica su ausencia en la comparecencia por el cierre de Agama con que estaban "en los despachos del Parlament"

PALMA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -
Vox ha excusado su ausencia durante la comparecencia en el pleno del Parlament del conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, para explicar el cierre de Agama, porque estaban "trabajando en los despachos del Parlament".
De esta manera ha respondido la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, en la rueda de prensa tras la Junta de Portavoces, al ser preguntada por los medios sobre la falta de sus diputados a este debate.
Así, ha sostenido que en esta comparecencia "no tenían que intervenir", por lo que "siguieron trabajando" en la sede parlamentaria. "Cuando Vox no está en el pleno no está de juerga, está trabajando en cosas importantes para los ciudadanos de Baleares", ha alegado.
Aún así, ha señalado la "cantidad de diputados" que faltan "días enteros o no se presentan a los plenos y comisiones" sin que sea "motivo de sospecha para nadie".
Al ser interrogada por su decisión de no participar en el debate sobre el cierre de Agama, ha aludido a un "problema técnico" para no disponer de esa intervención, algo que ha motivado por "cosas personales del grupo".
"Vox ha asistido a todos los plenos, sin excepción, a no ser que sea por una baja justificada, como alguna que se ha tenido y se tiene actualmente", ha indicado.
VOX PEDIRÁ RECONSIDERAR SUS ENMIENDAS A LA LEY DE PROYECTOS
En cuanto a la inadmisión a trámite de la mayoría de enmiendas a la ley de proyectos estratégicos, ha adelantado que presentarán recurso de reconsideración de sus propuestas pero ha indicado que les ha "llamado la atención" que se admitieran determinadas enmiendas, que ha sostenido que Vox no aprobará al PP.
De este modo, ha defendido que por "coherencia" o bien se deberían admitir todas las enmiendas que no guardan relación con la ley, o bien no debatir ninguna, un movimiento que ha calificado de "sospechoso juego de trileros".
Por otra parte, se ha referido a la detención de un joven en Palma supuestamente relacionado con el Estado Islámico y ha aprovechado para cargar contra la regularización de migrantes propuesta por el Gobierno central, mientras que ha propuesto "deportaciones masivas".