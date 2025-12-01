Vox se mantiene en el no al techo de gasto a la espera de una posible reunión de última hora con el PP

Archivo - La presidenta del Baleares, Marga Prohens (d), y la y la portavoz de VOX en el Parlament balear, Manuela Cañada (i). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario de Vox votará en contra de la convalidación del techo de gasto a la espera de que se produzca una posible reunión de última hora con el PP.

Así lo ha confirmado este lunes la portavoz de los de Santiago Abascal, Manuela Cañadas, en la rueda de prensa de previa pleno del Parlament en el que se debatirá la convalidación del techo de gasto.

"Hemos tenido una sola reunión, la semana pasada, y estamos pendientes de ver si hoy también se quieren reunir. Con el PP nunca se sabe, pero nosotros ahora mismo podemos decir que a esta hora estamos en el no", ha afirmado.

Aunque los 'populares' no les han convocado para volver a negociar sobre el tema, Cañadas se ha mostrado dispuesta a ello. "Estamos a la espera de que el PP pueda decirnos algo que para nosotros sea serio, que no sean mentiras ni estafas", ha dicho.