Vox "no tiene claro" que Vera quiera implantar la libre elección de lengua en Baleares

PALMA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vox ha aseverado que "no tienen claro" que el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, que "tenga intención" de implantar la libre elección de lengua en Baleares por lo que, en palabras de la diputada de Vox Manuela Cañadas, "su actitud deja a Vox en la oposición".

La parlamentaria de Vox se ha expresado de esta manera durante una pregunta formulada en el pleno del Parlament, en la que ha achacado al conseller que la pasada semana se rechazara el techo de gasto.

Cañadas ha comenzado su intervención aludiendo al acuerdo de investidura entre PP y Vox, por lo que ha recalcado que "no son gobierno" y "su actitud" [en referencia a Vera] les "impide ser socios" y les "deja en la oposición".

La parlamentaria de Vox ha puesto en duda que Vera quiera implantar esta medida por "sus continuas declaraciones, por su miedo a los sindicatos nacionalistas y por haber provocado que se tumbe el techo de gasto".

Cañadas ha pedido a Vera que le aclare "cuándo y cómo" se aplicará este punto del acuerdo, porque "en sus declaraciones de no separar a los alumnos por lengua, pero sí por sexos y por asignaturas de ciencias o letras, no deja claro si hará como la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y pondrá pinganillos a los alumnos en las aulas".

Por eso, ha remarcado que en política se tiene marcar unos objetivos y "se ponen los medios para llevarlos a cabo" y ha señalado que el vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, "tiene que echarle la culpa a usted [Vera] y no a Vox por no aprobar el techo de gasto", ya que, a su juicio, estaba "en manos de Vera y no de Vox".

"Usted ha bloqueado, por su continuo miedo a la calle, que los menores estudien en su lengua materna y ha provocado que ambos partidos sean portada nacional", ha defendido, a lo que ha añadido que Vera "haya escogido ser rehén de la izquierda" y espera que con las propuestas que desarrolle este miércoles "todo quede más claro para apoyar al Govern".