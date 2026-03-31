Vox pide "determinación" al Consell de Mallorca para no asumir "los postulados de la izquierda"

El portavoz de Vox en el Consell de Mallorca, Antoni Gili, participa en el Debate de Política General de 2026. - EUROPA PRESS

PALMA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Vox ha exigido "determinación" al Consell de Mallorca para superar el "miedo" que se habría instalado en el PP y por el que el gobierno insular habría "asumido los postulados de la izquierda".

Este es el reto que ha lanzado el portavoz de la formación en el Consell de Mallorca, Antoni Gili, al presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, durante su intervención en la segunda sesión del Debate de Política General.

El conseller insular ha recalcado que este sería el último debate de este tipo, por lo que lo ha tildado de "cierre de ciclo" con el que tratar de explicar las medidas que se han tomado, las que no y por qué no se han adoptado.

Por eso, ha destacado Vox entro en el gobierno insular para "mejorar la eficiencia en la gestión" pero ha reconocido que "no siempre han podido imprimir el ritmo que la situación exigía".

Gili ha alegado que las políticas en Mallorca se han visto afectadas por la "política sanchista" en el Gobierno de España, pero ha remarcado que "no basta con atribuir los problemas a factores externos".

Asimismo, ha reprochado que se "negara la legitimidad" de Vox para entrar en el gobierno del Consell, aunque ha mantenido que están "lejos de completar el cambio político". "Hoy el PP propone y Vox dispone", ha añadido.

Por este motivo, ha ensalzado la gestión de Vox en la institución insular con "decisiones orientadas al conjunto de los ciudadanos" y en la que "no hay sectarismo".

En materia territorial, Gili ha apuntado que Mallorca está "bloqueada por normas, planes y prejuicios", por lo que, a su manera de ver, "no falta suelo" urbanizable, sino "ideología que lo secuestra".

El representante de Vox ha destacado que el Consell se haya "abierto al bilingüismo" para que quien hable castellano "no se sienta extraño en su propia casa".

Al mismo tiempo, ha planteado que se reformule el Fondo Mallorquín de Solidaridad y Cooperación para "atender primero a las familias españolas", ya que ha interpelado a Galmés al decirle que su gobierno "no querra asemejarse al Gobierno central" con "polítcas que funcionan como un efecto llamada".

También ha puesto en valor la puesta en marcha del Centro de Acogida Temporal de Extranjeros de Son Tous, lo que, a su modo de ver, "acaba con los privilegios y los alojamientos de lujo".

En lo relativo al turismo, Gili ha pedido "gestionarlo bien" al posicionar a Mallorca como un destino "de referencia" con la atracción de "turismo de calidad y más mercados". "Mallorca debe proyectarse con una política turística sin complejos", ha resaltado.