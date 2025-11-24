Vox recrimina al PP que busque acordar el techo de gasto "con el mismo PSOE que ha destrozado económicamente Baleares"

PALMA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vox ha recriminado al PP que busque un acuerdo de techo de gasto y presupuestos "con el mismo PSOE que ha gobernado Baleares durante ocho años y ha destrozado económicamente las Islas".

Así se ha pronunciado la portavoz parlamentaria de Vox, Manuela Cañadas, este lunes, en la rueda de prensa previa al pleno, en la que ha recordado a los 'populares' que "si los ciudadanos de Baleares votaron cambio es por que quieren cambio, no para que se busquen los acuerdos con los mismos que han echado del gobierno en las urnas".

Por ello, ha asegurado que en Vox "se continúa con la mano tendida al PP para seguir hablando y poder seguir trabajando por el bien de todos los ciudadanos de estas islas" pese a que, tras lo ocurrido estos días y estas semanas, el partido tiene la sensación de que "el PP no quiere llegar a un acuerdo y prefiere hacerse la víctima, siguiendo con la 'performance' y el discurso nacional precampaña".