Vox reprocha a Prohens que "no es creíble" cuando pide la repatriación de los menores argelinos tutelados en Baleares

PALMA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -
La portavoz parlamentaria de Vox, Manuela Cañadas, ha reprochado a la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, que "no es creíble" cuando este fin de semana se ha sumado a la petición del Consell de Ibiza y ha solicitado al Gobierno de España la repatriación de los más de 300 menores argelinos tutelados en Baleares.
No obstante, según ha manifestado Cañadas, este lunes, en la rueda de prensa previa al pleno del Parlament, el grupo parlamentario celebra que "por fin" la presidenta Prohens y el PP "se atrevan a decir exactamente lo mismo que dice Vox desde hace años" y lo celebra porque "aunque tarde y a remolque, dan la razón a esta formación".