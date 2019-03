Xavier Pericay no abandona Cs Baleares: "Seguiré siendo el responsable de Educación del partido"

Publicado 09/03/2019 18:54:02 CET

El portavoz ha expresado que no tiene intención de ir a ninguna otra lista del partido

PALMA DE MALLORCA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Cs Baleares, Xavier Pericay, anuncia que acepta los resultados de las primarias --que han posicionado al solleric Marc Pérez Ribas como candidato a la Presidencia del Govern de la formación-- y que seguirá siendo el portavoz autonómico, así como el responsable de las áreas de Educación y miembro del Comité Ejecutivo del partido, aunque no formará parte del equipo del nuevo candidato.

Pericay ha explicado el proceso de elección de las primarias y ha apuntado que éste ha sido "totalmente transparente". Además, ha expresado su compromiso con los principios del partido, que nació "para hacer frente al nacionalismo catalán".

Pericay, que ha sido periodista en su etapa profesional, ha anunciado en rueda de prensa que "no irá a ninguna otra lista del partido ni a ningún otro lugar al que un periodista lo podría situar", por lo que ha ratificado su intención de seguir en el partido para hacer una labor "real". "Yo no he venido por servirme de la política sino que vengo a servir a la política", ha expresado.

Al ser preguntado por quién asumirá la máxima responsabilidad de la formación, ha explicado que su partido funciona "diferente al de otros partidos", y que no tiene ningún Secretario General o Presidente que tome decisiones o asuma la responsabilidad del partido.

Asimismo, el portavoz de Ciudadanos ha expresado que "no siente que los afiliados le hayan dado la espalda, puesto que su candidatura no ha salido por 19 votos" ni que se sienta "desautorizado".

"A veces se intenta buscar una razón determinante para buscar explicaciones, pero que en este proceso no ha habido más explicación que lo que han decidido los militantes", ha concluido Pericay.