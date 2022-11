Yllanes apela a "la verdad y la reparación" en la ofrenda del Mur de la Memòria con especial recuerdo a Aurora Picornell

"Era un tema tabú en casa", dice un familiar de Picornell

El vicepresidente del Govern y conseller de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática, Juan Pedro Yllanes, ha apelado este martes a "la verdad, la justicia y la reparación" en la ofrenda floral en el Mur de la Memòria en el cementerio de Palma, que este año ha dedicado un recuerdo especial a Aurora Picornell, las 'rojas del Molinar' y Belarmina González tras el hallazgo de sus cuerpos en las excavaciones en Son Coletes.

En el acto han estado presentes la hija y nietas de Ignasi Picornell, hermano de Aurora, y otros descendientes de víctimas del franquismo.

En declaraciones a los medios, Yllanes ha recalcado que hallazgos como el de Aurora Picornell "significan un impulso muy importante" a las políticas de memoria histórica, que no le gustan a los partidos que no son demócratas. "Me refiero a la extrema derecha que tenemos en el Parlament", ha dicho.

El vicepresidente ha insistido en que esta labor debe contribuir también a que no se repitan este tipo de actos en la historia, y ha asegurado que es "un día muy importante para las familias".

Así, Yllanes ha querido recordar "a todos los que fueron asesinados sencillamente por el hecho de ser demócratas y defensores de un régimen legítimo como era la segunda República".

Respecto a las investigaciones en Son Coletes, el vicepresidente ha indicado que los arqueólogos forenses de Aranzadi han comunicado que la identificación de los cuerpos que se cree que pertenecen a las 'rojas del Molinar' será "dificultosa" porque hay "contaminación en el ADN". Con todo, Yllanes ha expresado su confianza en que "el buen trabajo que está haciendo la Universidad del País Vasco" pueda dar frutos y se puedan identificar.

El Govern ha recuperado 241 cuerpos de fosas de la Guerra Civil y el franquismo en Baleares, y se han identificado 40 personas. Los restos de 37 de ellas han sido devueltos a sus familiares.

En el caso de los restos de Aurora Picornell, se devolverán a los descendientes y serán ellos quienes tomen la decisión sobre dónde deben reposar y cuándo se hará el entierro. "Buscaremos el mejor momento, porque una parte de la familia no vive en Mallorca", ha explicado el conseller, que ha apuntado que una buena fecha sería cerca del 5 de enero porque es el aniversario del fusilamiento.

Durante el acto en el cementerio, un familiar de Aurora Picornell ha expresado su satisfacción por el hallazgo de los restos. "Era un tema tabú en nuestra casa", ha rememorado, agradeciendo la labor de los historiadores y de la asociación Memòria de Mallorca.

Uno de esos historiadores, el escritor David Ginard, ha celebrado que las cinco mujeres encontradas "de alguna manera vuelven a casa ahora, después de 85 años", "gracias al compromiso de mucha gente pero de manera particular a la magnífica labor de los integrantes de la Sociedad Aranzadi, con Almudena García al frente".

Ginard ha destacado que se han podido recuperar "objetos personales emblemáticos" como la pluma de Picornell, y ha explicado que ha hablado con un nieto de la sindicalista --hijo de la hija pequeña de Aurora Picornell, Llibertat, que vive en París--, y está "francamente reconfortado".

Igualmente, ha contado su testimonio una mujer familiar de una víctima del franquismo, Magdalena, cuya madre fue encerrada y condenada a muerte. Su padre, primo de una de las 'rojas del Molinar', también estuvo preso y ella misma tuvo que huir.

Esta mujer ha explicado que su madre estaba en la prisión de mujeres de Can Sales y vio cómo salían Aurora Picornell y al resto de mujeres. "Mi madre ya pensó que se las llevaban para matarlas. Nadie durmió esa noche, todas las que estaban con mi madre se quedaron llorando toda la noche", ha dicho Magdalena, que ha hecho un llamamiento a la paz.

En el acto también han participado el conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela; y la consellera de Asuntos Sociales y Deportes, Fina Santiago, así como el secretario autonómico de Sectores Productivos y Memoria Democrática, Jesús Jurado; y el director general de Memoria Democrática, Marc Andreu Herrera.