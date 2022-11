Yllanes asegura que "los ciudadanos de Baleares viven mejor ahora que cuando gobernaba el PP"

PALMA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Govern y conseller de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática, Juan Pedro Yllanes, ha asegurado este martes, en el pleno del Parlament, que "los ciudadanos de Baleares viven mejor ahora que hace ocho años, cuando gobernaba el PP".

Así ha respondido el vicepresidente y conseller Juan Pedro Yllanes a una pregunta de la diputada del PP Maria Nuria Riera, sobre qué entiende el Govern por modelo de gestión.

"Los ciudadanos de Baleares viven sin ninguna duda ahora mejor, que cuando gobernaba el PP, gracias a la gestión hecha por el Govern estas dos últimas legislaturas, en especial en esta última, que ha sido la más complicada de la historia de esta Comunidad por la pandemia de la Covid-19", ha manifestado Yllanes.

En este sentido, ha advertido al PP que "si las Islas se hubieran gestionado como se hizo en Madrid, con la presidenta Díaz-Ayuso al frente, 8.000 ancianos hubieran fallecido". A diferencia de ello, ha puntualizado, "Baleares ha conseguido los mejores resultados en la gestión de la pandemia".

"Estas dos legislaturas han mejorado notablemente las vidas de los ciudadanos de Baleares, no solo por la gestión de la pandemia sino porque este Govern es el que mejor ha gestionado los fondos europeos, el que más vivienda pública ha creado y el que más contacto mantiene con el sector turístico para avanzar en sostenibilidad", ha resaltado el vicepresidente y conseller, quien se ha mostrado convencido de que "la gente se lo dirá al PP el próximo 28 de mayo, cuando se van a llevar un enorme disgusto".

La diputada del PP Maria Nuria Riera, por su parte, ha criticado que "desde que este Govern está al frente de la Comunidad, la gente de estas Islas vive peor" y, además, el Ejecutivo autonómico mantiene su "sobredimensión".

"Cuando asumieron el Govern dijeron a las personas que no iban a dejar nadie atrás y, sin embargo, tienen empapeladas las urgencias de Palma, las listas de espera sanitaria son de cuatro meses para una operación y de dos semanas de media para ser asistidos en los centros de salud, hay 220.000 personas en Baleares que no llegan al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), los jóvenes no se pueden independizar, la cesta de la compra en Baleares es la más alta de toda España y así un largo etcétera. Todo, con los presupuestos más altos de las Islas para 2023 pero sin bajar impuestos. Su gestión, señor Yllanes, y la de este Govern es de suspenso", ha concluido.