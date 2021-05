Yllanes, al PP: "No dimitiré porque nunca he dicho la mentira que han contado"

PALMA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Govern balear y conseller de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática, Juan Pedro Yllanes, ha descartado este martes dimitir por unas declaraciones que realizó sobre el turismo recientemente.

"Si usted tuviera dignidad tendría que haber dimitido", ha censurado en el pleno del Parlament el diputado del PP Sebastià Sagreras, quien ha calificado las declaraciones del vicepresidente como "una falta de respeto" para empresarios y trabajadores.

Por su parte, Yllanes ha descartado dimitir al considerar que ha sido "coherente" con sus declaraciones. "No dimitiré porque no he dicho nunca la mentira que han contado la señora Riera o usted", ha declarado el conseller. "No he dicho que no vengan turistas a Baleares", ha asegurado el vicepresidente.