Yllanes ve "interesantes" las palabras de Iglesias y "enormemente positiva" una colaboración de fuerzas progresistas

PALMA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Govern balear, Juan Pedro Yllanes, ve "interesantes" las palabras del fundador de Podemos, Pablo Iglesias, en la 'Uni de otoño' este fin de semana, considerando "enormemente positiva" una colaboración de fuerzas progresistas que permita repetir un pacto de progreso en el Gobierno estatal.

Así se ha expresado Yllanes preguntado en una rueda de prensa por las palabras de Iglesias sobre confluir con Sumar, la plataforma que impulsa la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz.

El vicepresidente balear fue diputado con Unidas Podemos en 2016 y candidato por Unidas Podemos al Govern en 2019, si bien lo hizo en calidad de independiente. "No soy del partido, no deja de ser un atrevimiento por mi parte pronunciarme acerca de algo que forma parte del funcionamiento interno de un partido al que no puedo pertenecer por mi condición de juez", ha matizado al inicio de su respuesta.

En cualquier caso, el conseller considera que "todo lo que sea colaborar entre las fuerzas progresistas" y "juntar propuestas para mejorar la vida de la ciudadanía" es "enormemente positivo".

En este sentido, Yllanes cree que las palabras de Iglesias "iban dirigidas a la posibilidad de poder repetir un nuevo Gobierno de progreso". "Si lo que tenemos como perspectiva es poder repetir un Gobierno de progreso a finales de 2023, lógicamente todo lo que sea juntar, sumar fuerzas progresistas será enormemente interesante. En ese sentido interpreto las palabras de Pablo Iglesias", ha concluido.

En la clausura del foro ideológico de Podemos, Iglesias aseguraba este domingo que Podemos tiene que confluir con Sumar, y que serán generosos para confluir con otras izquierdas, pero ha advertido que para ello la formación tiene que ser "respetada". Una línea similar adoptó el cofundador del partido y politólogo, Juan Carlos Monedero, al subrayar que Podemos debe ser la "nave nodriza" de la "unión" en la izquierda, pero quien aspire a liderar ese espacio se equivocará y no podrá "entusiasmar" quien "no respete" a la formación morada.