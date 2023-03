Zapatero pide un "ejercicio de humildad" en Europa y ve necesaria "una mirada hacia el resto del mundo"

PALMA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno central José Luis Rodríguez Zapatero ha protagonizado este lunes una conferencia organizada por el Círculo de Economía de Mallorca en Palma, donde ha pedido "un ejercicio de humildad" en Europa para tener "una mirada más allá de Occidente, hacia el resto del mundo".

"Necesitamos un pensamiento crítico y autocrítico sobre el destino, no de la democracia, sino de Occidente, como área geográfica que ha tenido hegemonía cultural y económica", ha reflexionado el expresidente.

En este punto, ha insistido en la importancia de "no perder la humildad" y ha recordado que fue en Europa donde se produjeron "las dos ideologías totalitarias que más daño han hecho".

"La Europa rica y envejecida no va a poder mantener sus niveles de vida si no tiene una mirada distinta a la inmigración. Hay una tendencia, después de la crisis de 2008, la pandemia y ahora con la guerra, a la desglobalización, y me preocuparía que se diera una reacción de 'vamos a ir nosotros solos' y de preocuparnos más de la Europa europea", ha reiterado Zapatero.

En esta línea, el expresidente también ha destacado la importancia de la cooperación como solución pacífica de los conflictos y de "recuperar y reforzar el multilateralismo y la cooperación, más allá del color del régimen político", ha añadido.

Durante su intervención, también ha hecho referencia al Estado del bienestar, "construido de forma razonable", aunque ha considerado que se tiene que hacer una "reinversión en servicios sociales" para ser "un país que siga siendo en los que mejor se puede vivir".