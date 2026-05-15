Hasta 36 países europeos ratifican la creación del Tribunal Especial para el Crimen de Agresión en Ucrania

Firma del acuerdo para la creación del llamado Tribunal Especial para el Crimen de Agresión contra Ucrania bajo los auspicios del Consejo de Europa - CONSEJO DE EUROPA

BRUSELAS 15 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 36 países europeos, junto con la Comisión Europea, han ratificado un acuerdo para la creación del llamado Tribunal Especial para el Crimen de Agresión contra Ucrania bajo los auspicios del Consejo de Europa, que tendrá el mandato de enjuiciar a altos dirigentes políticos y militares por la invasión rusa de Ucrania.

Mihai Popsoi, el titular de Exteriores de Moldavia --país que ostenta actualmente la Presidencia del Comité de Ministros del Consejo de Europa-- ha afirmado que el acuerdo adoptado este viernes en la capital moldava, Chisinau, por los 36 Estados miembro permitirá la "rendición de cuentas" ante la invasión rusa de Ucrania.

"Para garantizar la legitimidad más amplia posible del tribunal especial, es importante que otros Estados también se sumen al acuerdo parcial ampliado", ha expresado Popsoi, según un comunicado recogido por el Consejo de Europa, que tiene 46 Estados miembro.

Por su parte, el secretario general del Consejo de Europa, Alain Berset, ha apuntado a que este tribunal "representa justicia y esperanza". "Ahora es necesario dar seguimiento a este compromiso político, garantizando su funcionamiento y financiación", ha argüido.

El ministro de Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, ha asegurado que "los cimientos morales de Europa y del mundo" solo se restablecerán cuando se castiguen los crímenes contra su país. "No se trata de algo del pasado, sino del futuro. Se trata de restaurar un espacio común de verdad, justicia y confianza", ha subrayado.

Sibiga también ha catalogado la jornada de "histórica". "Estamos haciendo historia. Al igual que el tribunal de Núremberg hace 80 años, este tribunal especial en La Haya restaurará la justicia de las ruinas de la guerra", ha señalado en redes sociales.

La Comisión Europea ha anunciado este mismo viernes que contribuirá con 10 millones de euros a la creación del tribunal y que destinará otro millón para la llamada Comisión Internacional de Reclamaciones para Ucrania, cuyo objetivo es revisar las reclamaciones de indemnización por daños, pérdidas y lesiones causados por Rusia a Ucrania y al pueblo ucraniano.

La iniciativa de la corte especial fue impulsada desde el Consejo de Europa ante las limitaciones jurisdiccionales del Tribunal Penal Internacional (TPI) para investigar a altos mandos políticos y militares responsables de planificar, preparar, iniciar o ejecutar la invasión rusa.

La creación de este tribunal --cuya jurisdicción tiene su base en las leyes ucranianas-- tiene como objetivo garantizar su carácter "internacional, independiente y legítimo". El Parlamento Europeo dio visto bueno en abril a esta iniciativa a través de una resolución.