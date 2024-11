Abbas dice que su mano "permanece tendida a la paz, pero no a cualquier precio"

El presidente palestino recalca que "la paz empieza con el derecho a un Estado palestino independiente y soberano"

MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, ha recalcado que los palestinos "no abandonarán su búsqueda de la libertad y la indepdendencia" y ha recalcado su mano "permanece tendida a la paz", si bien "no a cualquier precio", en un discurso con motivo del 36º aniversario de la Declaración de Independencia de palestina.

"No nos desviaremos, no nos plegaremos y no regatearemos nuestros derechos y constantes nacionales", ha dicho. "Nuestra mano sigue tendida para la paz, pero no a cualquier precio. La paz empieza con nuestro derecho a un Estado palestino independiente y soberano, con Jerusalén Este como capital", ha manifestado.

Así, ha subrayado que la existencia y los derechos de los palestinos "no pueden ser eliminados o ignorados", incluidos los derechos al retorno, la autodeterminación e independencia, al tiempo que ha incidido en que "cualquier conversación sobre proteger la solución de dos Estados debe empezar con un cese inmediato de la agresión contra Gaza y el fin de los crímenes cometidos por las fuerzas de ocupación y los colonos en Cisjordania y Jerusalén".

"No aceptaremos ningún plan o declaración que indique una intención expansionista", ha apuntado, después de que el ministro de Finanzas israelí, el ultraderechista Bezalel Smotrich, defendiera recientemente la posibilidad de que Israel anexione Cisjordania en 2025, una vez que el republicano Donald Trump llegue a la Casa Blanca, según ha recogido la agencia palestina de noticias WAFA.

Abbas ha ensalzado además la relevancia de la declaración de independencia de 1988, redactada por el poeta palestino Mahmud Darwish y proclamada desde Argel por el entonces líder de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), Yasir Arafat, y ha destacado que "no fue un gesto simbólico".

"Fue un objetivo central de la lucha nacional palestina", ha señalado, al tiempo que ha argumentado que "la declaración de independencia allanó el camino para el principio de la solución de dos Estados y para una paz justa y exhaustiva fundamentada en el Derecho Internacional y en las resoluciones de Naciones Unidas".

En este sentido, ha reclamado a la comunidad internacional que apoye el derecho de Palestina a integrarse plenamente en la ONU y que reconozcan al Estado de Palestino para impulsar esta solución, al tiempo que ha aplaudido a aquellos que han dado este paso, entre ellos España, que anunció su decisión en mayo junto a Noruega e Irlanda.