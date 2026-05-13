Abren una investigación en Francia contra el exjefe de Frontex por presunta complicidad en crímenes de lesa humanidad

Archivo - El exjefe de Frontex, Fabrice Leggeri - FRONTEX - Archivo

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades judiciales de Francia han abierto una investigación contra el exjefe de Frontex y actual eurodiputado de Agrupación Nacional, Fabrice Leggeri, por presunta complicidad en crímenes de lesa humanidad y tortura en el marco de una política destinada a "obstaculizar a cualquier precio", incluyendo vidas humanas, la entrada de migrantes en la Unión Europea.

Un portavoz de la Fiscalía Nacional Antiterrorista francesa ha confirmado en declaraciones a Europa Press, a través de fuentes judiciales, que "se ha abierto una investigación judicial tras una resolución de la sala de instrucción del Tribunal de Apelación de París del 24 de marzo de 2026".

"La investigación ha sido asignada a un juez de instrucción especializado en crímenes de lesa humanidad. La investigación continúa en curso", ha expresado, sin dar más detalles al respecto del caso que involucra a Leggeri.

Esto se produce después de que la Liga de Derechos Humanos (LDH) y la ONG Utopia56 presentaran una denuncia en contra de Leggeri por ser responsable de "crímenes cometidos mediante abusos metódicos y sistemáticos que constituyen una flagrante violación" de las leyes internacionales, ya sea "por las implacables devoluciones forzosas por parte de las autoridades griegas o por la intercepción de embarcaciones por parte de la Guardia Costera libia".

Las ONG argumentaron en su denuncia que la agencia no solo se negó a emitir alertas cuando tenía conocimiento de la situación de peligro de embarcaciones en el mar Mediterráneo, sino que "facilitó materialmente la intercepción de migrantes informando a la Guardia Costera griega o, como mínimo, financiando los recursos utilizados en dichas intercepciones".

De igual forma, acusaron a Leggeri de "ocultar deliberadamente la gravedad de los incidentes y los abusos cometidos", además de "utilizar su vigilancia aérea para interceptar embarcaciones destinadas a las fuerzas libias, en lugar de rescatar a quienes iban a bordo".

La denuncia --que detalla que se produjeron casi 222 incidentes trágicos que afectaron a 8.355 personas entre marzo de 2020 y septiembre de 2021-- fue declarada inadmisible en un primer momento por un juez de instrucción, si bien el caso escaló hasta el Tribunal de Apelación de París.

Leggeri presentó su dimisión en abril de 2022 ante el consejo de administración del organismo europeo tras un informe de la agencia antifraude OLAF con pruebas de irregularidades en la gestión de la agencia europea.

Por aquel entonces, la ONG alemana Sea Watch denunció a Frontex ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por presuntas violaciones de los Derechos Humanos por su connivencia en el Mediterráneo con devoluciones en caliente y abusos en los rescates de migrantes en alta mar.

El tribunal europeo estimó en 2024 que la agencia de vigilancia de fronteras no había justificado adecuadamente su decisión de no entregar a la citada ONG documentación relacionada con un incidente registrado el 30 de julio de 2021 sobre una embarcación con migrantes que fue devuelta a las costas de Libia debido a que Frontex facilitó su retorno ante el despliegue de una patrullera libia.