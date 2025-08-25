Abren investigación por homicidio involuntario tras el ahogamiento en una playa francesa de un adolescente en acogida

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Le Havre ha anunciado este lunes la apertura de una investigación por homicidio involuntario tras la muerte de un adolescente que se ahogó el pasado 19 de agosto en una playa durante una excursión de varios jóvenes que están en una casa de acogida.

La autopsia del cadáver ha confirmado la muerte por ahogamiento, ha indicado la Fiscalía, que se remite a una denuncia del padre del joven para la apertura de la investigación por "homicidio involuntario imprudente e incumplimiento de las obligaciones de seguridad o prudencia", según recoge el diario 'Paris-Normandie'.

"Se ha tomado declaración a las partes implicadas. Estas investigaciones han concluido que la víctima fue evacuada de la zona de baño y que el grupo no había informado previamente a su llegada a los servicios de rescate", ha explicado el fiscal Soizic Guillaume.

Cinco jóvenes de la casa de acogida de Elbeuf fueron a la playa acompañados de dos educadores ese 19 de agosto. El joven, que no sabía nadar, fue al agua con un amigo y les dijeron que no se alejaran mucho. Sin embargo, el amigo perdió a la víctima de vista y solo con ayuda de otro bañista consiguieron sacarlo hasta la costa, aunque ya estaba en parada cardio-respiratoria. Su muerte se certificó en un hospital esa misma tarde.