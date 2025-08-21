Absuelto un exasesor del presidente de RDC procesado por conspiración contra el jefe de Estado

MADRID 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Alto Tribunal Militar de República Democrática del Congo (RDC) ha absuelto este jueves a Francois Beya, ex asesor especial de seguridad del presidente del país, Félix Tshisekedi, procesado durante tres años por conspiración contra el jefe de Estado e "incitación a militares a cometer actos contrarios a la disciplina".

El tribunal también ha absuelto a otros dos acusados, mientras que ha condenado a dos militares, que ya han cumplido sus condenas en prisión preventiva, según ha informado el portal de noticias congoleño Actualité. No obstante, a principios de mes la Fiscalía solicitó una pena de un año para Beya y sus coacusados, incluidos seis meses de libertad condicional, alegando atenuantes relacionados con la salud.

Beya, de 69 años, fue detenido en febrero de 2022 por su supuesta participación en un intento de golpe de Estado y permaneció siete meses detenido antes de obtener la libertad provisional por motivos médicos. En agosto viajó a Francia para recibir tratamiento y desde entonces reside allí.

Antes de su detención, fue una figura clave de la Inteligencia congoleña y sirvió bajo el mando de Mobutu Sese Seko (1971-1997), Laurent-Désiré Kabila (1997-2001), su hijo Joseph Kabila (2001-2019) y Tshisekedi (2019-actualidad).