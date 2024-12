ACNUR reclama "un cambio de mentalidad" internacional y alerta contra "un retorno masivo inducido" de refugiados a Siria

El representante del organismo en Siria pide "muchísima más" inversión para generar oportunidades y subraya la importancia de una "transición política pacífica"

MADRID, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional a un "cambio de mentalidad" sobre Siria para mejorar las condiciones de vida y crear un contexto adecuado para el levantamiento del país tras la caída del régimen de Bashar al Assad, al tiempo que ha advertido contra "un retorno masivo inducido" de refugiados, que podría "desestabilizar" aún más la situación en el país.

El representante del organismo en Siria, Gonzalo Vargas Llosa, ha explicado en una entrevista concedida a Europa Press que el país tiene "necesidades muy grandes en términos de infraestructura, educación, salud y, sobre todo trabajo", por lo que ha destacado que una mejora a medio plazo que incluya la creación de oportunidades pasa por "una inyección de apoyo económico por parte de la comunidad internacional que va mucho más allá de lo que se está dando en este momento".

"Si la comunidad internacional quiere apoyar el retorno de los refugiados, va a tener que invertir en este país en los próximos meses muchísimo más de lo que ha estado dispuesta a contribuir hasta ahora", ha señalado, al tiempo que ha resaltado que hasta la fecha "solamente se ha querido apoyar programas de tipo humanitario, no de reconstrucción".

"Esto es la clave, porque no pueden regresar cientos de miles de refugiados, y mucho menos millones, si no se da esa inversión económica y de reconstrucción muy, muy importante", ha planteado. "No es lo que hay hoy en día en Siria. Lo que hay son programas humanitarios que no son suficientes para que (...) tanto los sirios que están aquí como los que pueden regresar puedan generar sus propios recursos y ser autosuficientes", ha ahondado.

Así, ha subrayado que el perfil de los programas existentes contempla la entrega de "una ayuda material bastante básica" y ha insistido que "el tipo de ayuda que se puede brindar ahora, con los recursos que tenemos, es bastante precaria". "No es suficiente para un retorno más masivo (de refugiados). Está muy lejos de eso", ha advertido.

Vargas Llosa ha argumentado que los refugiados sopesan en estos momentos como "factor clave" si van a contar con un trabajo o van a depender "eternamente" de la ayuda humanitaria, especialmente en un momento de incertidumbre y a la espera de ver qué rumbo adopta el país durante esta fase de transición.

En este sentido, ha incidido en que Siria ha atravesado "un cambio dramático" tras quedar "devastado desde el punto de vista económico" por el conflicto que estalló en 2011, que ha dejado a 16 millones de personas en necesidad de ayuda, además de siete millones de desplazados internos y cuatro millones de refugiados.

PIDE "RESPONSABILIDAD" A LOS PAÍSES DE ACOGIDA

El jefe de ACNUR en Siria ha reseñado que desde la caída de Al Assad durante la jornada del 8 de diciembre por la ofensiva de yihadistas y rebeldes encabezados por Hayat Tahrir al Sham (HTS) se ha registrado "un flujo de sirios, sobre todo de Líbano y de Turquía, mucho menos desde Irak y Jordania, que han comenzado a regresar". "Lo están haciendo en números bastante pequeños y manejables", ha especificado.

"Este cambio dramático acaba de ocurrir hace apenas unos días. Es demasiado temprano para saber si, efectivamente, como todos esperamos, va a haber una transición política pacífica, si va a haber seguridad en el país y si la comunidad internacional va o no a inyectar los recursos suficientes para ayudar a los sirios que ya están aquí y también para esos sirios que podrían regresar en el futuro", ha argüido.

"No hay que apresurarse. Sería irresponsable y un retorno masivo inducido por los países que acogen a los refugiados sirios, incluyendo a Europa, podría tener un efecto desestabilizador en Siria. Eso es lo último que queremos nosotros, que quieren los sirios, pero que también quieren los países donantes y los países europeos", ha agregado.

De esta forma, ha puntualizado que la vía para lograr una Siria "pacífica y estable" pasa por "actuar con responsabilidad en el tema de los refugiados sirios". "El mensaje que estamos transmitiendo a los países que tienen refugiados sirios, ya sea en la región o en Europa, es paciencia, calma y responsabilidad", ha recalcado.

Así, ha destacado que ACNUR está respondiendo ya a los "distintos movimientos de población" a través de su programa en Siria, que ha descrito como "bastante importante". De esta forma, ha confirmado que, si bien las actividades quedaron "suspendidas" por la intensidad de los combates durante la última ofensiva, han sido ya reactivadas en su mayoría.

"En los últimos días, felizmente, dado que la seguridad ha mejorado bastante, hemos reactivado casi la mayoría. No en su totalidad, pero la mayoría de las actividades humanitarias en Damasco, en Alepo, en Homs, en Hama, en Idlib", ha explicado, antes de agregar que los desplazamientos, incluida la llegada de unas 600.000 personas desde Líbano por la invasión de Israel y el millón de desplazados a raíz de la citada ofensiva, han supuesto "una presión enorme para el país".

CONTACTOS CON LAS NUEVAS AUTORIDADES

Asimismo, ha confirmado que ya hay contactos con las autoridades interinas, encabezadas por Mohamed al Bashir, y ha afirmado que el mensaje que han transmitido a ACNUR es "positivo", en el sentido en que "quieren que la ONU y las organizaciones humanitarias en general se queden en Siria" y en las garantías de seguridad y sobre el respeto de los principios humanitarios de "imparcialidad y neutralidad".

"Nosotros estamos enfatizando que queremos quedarnos y continuar el trabajo. Somos organismos neutrales, independientes y objetivos. Estamos aquí para ayudar a la gente", ha recalcado Vargas Llosa, que ha hecho hincapié en la necesidad de "seguridad" y de garantizar que se entrega ayuda a la población "sin importar su perfil político, étnico o religioso".

De esta forma, ha recordado que estas autoridades interinas, en las que juega un importante papel el líder de HTS, Ahmed Husein al Shara --conocido como Abú Mohamed al Golani--, "llevan literalmente unos días en el poder y tienen que organizarse". "Necesitan un poco de tiempo para eso", ha dicho, antes de afirmar que el nuevo gabinete anunciado "está todavía en una fase muy inicial".

"Les estamos pidiendo que se organicen lo más rápido posible porque es muy importante tener una coordinación estrecha y efectiva con las autoridades pero, como ellos mismos nos dicen, llevan solamente unos días en el poder y van a necesitar un poco de tiempo", ha subrayado.

Además, ha insistido en la importancia de consolidar una "transición política pacífica". "Lo queremos, lo deseamos y sobre todo lo quieren los sirios, pero hay que esperar y ver", ha dicho, antes de especificar que "la gran mayoría" de los refugiados han optado por ahora por "esperar" para "ver cómo se desarrolla la situación" ante la nueva etapa histórica en Siria.

"Lo primero es que quieren una transición política pacífica. Ya no quieren guerra, están hartos de la guerra. Quieren paz y tienen mucha esperanza en que aquí se vaya a dar, se debe dar, una transición pacífica", ha reiterado, antes de desvelar que otras de las peticiones básicas son "la coexistencia" y "una inyección de ayuda económica que vaya más allá de la mera ayuda humanitaria".

"No quieren depender infinitamente de ese tipo de ayuda que se les está dando, sobre todo ahora, que es muy básica. Quieren poder generar sus propios recursos, quieren tener trabajos", ha dicho, al tiempo que ha reiterado que los países de acogida deben seguir dando protección a estas personas "hasta que se den las condiciones" y "hacer todo lo posible para crearlas" de cara una vuelta de estas personas a sus hogares con garantías de seguridad y una vida digna.