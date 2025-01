El activista panafricanista Kémi Séba anuncia su candidatura para las elecciones presidenciales de Benín

MADRID 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El activista panafricanista y anticolonial Stellio Gilles Robert Capo-Chichi, conocido como Kémi Séba, ha anunciado este domingo su candidatura para las elecciones presidenciales de Benín, que se celebrarán en abril de 2026, mientras que ha hecho un crítico balance de la situación del país africano y de su actual Gobierno, liderado por Patrice Talon.

"Si les hablo hoy, en este momento tan grave, en este momento tan convulso, es porque nuestro pueblo vive en condiciones que van más allá del marco de la irracionalidad. Benin vive una crisis social sin precedentes, una crisis social que favorece a los más ricos de una minoría de la población, mientras que casi todo el pueblo vive en condiciones incomprensibles", ha manifestado en un vídeo de casi diez minutos compartido en sus redes sociales.

Kémi Séba ha mencionado tanto la inflación como el aumento de los despidos y las condiciones de los docentes, "a lo que se suma esta pasión por la persecución que tiene" el presidente "cuando se trata de atacar a los operadores económicos nacionales, empujados al exilio, a la depresión económica, política y psicológica".

"Porque a Talon no le gusta compartir el botín que Benín constituye a sus ojos con su pueblo. No. Quiere monopolizarlo todo y, si tiene que compartir con algunos, será siempre con los depredadores operadores económicos occidentales. Las empresas francesas controlan masivamente la economía beninesa. No hace falta decir que la mayoría de ellos están exentos de muchos impuestos, lujos de los que no pueden disfrutar las empresas beninesas", ha criticado.

Además, ha denunciado también "la restricción de la libertad de expresión", la falta de confianza en el sistema judicial o el aumento de las detenciones: "Ya no podemos hablar de democracia en el país. Ya no tenemos libertad", ha señalado.

OPCIONES PARA PARTICIPAR EN LOS COMICIOS

Ante esta situación, ha planteado tres opciones que le permitan participar en los comicios, puesto que el código electoral no permite candidaturas independientes: que le nomine el partido opositor Les Démocrates, porque es el único de la oposición que cumple los requisitos de elegibilidad; crear una gran coalición para exigir la revisión del código electoral; o la "triangulación de fuerzas".

"La última opción, tal vez algunos dirían que la más importante, es una triangulación de fuerzas llamada Operación Géricault, que se basa en una base tripartita, una lógica de revolución en el campo informativo, de movilización, protesta popular y asumir responsabilidades, empoderarse en el país, cambiar las cosas para que el pueblo recupere el poder", ha manifestado.

En 2026 se celebrarán elecciones municipales, legislativas y presidenciales en Benín. Por su parte, Talon se encuentra en su segundo y último mandato constitucional y ha asegurado que no tiene intención de modificar la ley para volver a presentarse.

El Gobierno de Francia retiró en julio de 2024 la nacionalidad francesa a Kémi Séba después de criticar sus "continuas y firmes" posiciones "antifrancesas". Séba se instaló en Senegal en 2011 tras abandonar Francia y finalmente se acabó trasladando a Benín en 2017. París lo considera como un agente extranjero y le han llegado a acusar de "antisemita".

Además, fue condenado a seis meses de prisión en 2008 por unos comentarios realizados respecto a la actuación del Banco Mundial en África, organización a la que acusó de "asfixiar a los pueblos africanos", y llegó a afirmar que Auschwitz "podría considerarse un paraíso" en comparación.

Cabe destacar que una investigación publicada en marzo de 2023 por la revista Jeune Afrique desvelaba que Séba habría recibido más de 400.000 dólares (unos 370.000 euros) de la organización paramilitar rusa Grupo Wagner, que actúa en numerosos países del continente en un momento en el que el Kremlin está ganando cierta influencia en detrimento del Elíseo.