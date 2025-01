Activistas climáticos vandalizan la tumba de Darwin en la abadía de Westminster, en Londres

MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una pareja de activistas climáticas ha vandalizado este lunes la tumba del científico británico Charles Darwin en la londinense abadía de Westiminster como forma de protesta por el calentamiento global, en concreto por el incumplimiento de lo pactado en el Acuerdo de París, que fija un máximo de 1,5ºC en el aumento de la temperatura global.

