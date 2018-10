La AIEA acentúa el aislamiento de Corea del Norte

Actualizado 22/09/2012 10:52:50 CET

VIENA, 22 Sep. (Reuters/EP) -

La Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA) ha consensuado este viernes una resolución en el que urge en sus "términos más enérgicos" a Corea del Norte a que abandone su programa para la fabricación de armas nucleares, acrecentando su aislamiento internacional.

LA AIEA conmina a Pyongyang a que no realice ninguna prueba nuclear y a que emprenda la vía diplomática con el fin de lograr "una desnuclearización completa, verificable e irreversible" en Corea del Norte.

Pyongyang, que no forma parte de la AIEA, no puede obtener el estatus de país con arma nuclear bajo el Tratado de No Proliferación (TNP), según recuerda la AIEA.

En palabras del enviado de Estados Unidos, Robert Wood, esta resolución envía un "claro mensaje" a Corea del Norte para que se comprometa a "cesar de forma inmediata todas las actividades nucleares".

Asimismo, ha reclamado que permita que "la AIEA establezca una presencia a largo plazo para controlar y verificar" el abandono de la actividad nuclear en Corea del Norte.

El régimen norcoreano, por su parte, alega que necesita la energía nuclear para garantizar el suministro eléctrico en el país, si bien ha reforzado las instalaciones nucleares en grado superior al que necesita la generación de energía y ha comerciado tecnología con Siria, Libia, Birmania e incluso Pakistán.

Corea del Norte fue el primer país en abandonar el TNP en 2003 y ha denegado el acceso a los inspectores de la AIEA a sus instalaciones nucleares.