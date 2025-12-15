Albanese elogia al "héroe" Ahmed al Ahmed, transeúnte que redujo a uno de los atacantes en la playa de Sídney

Vehículos policiales se ven cerca del lugar del tiroteo en Bondi Beach, Sídney, Australia, el 14 de diciembre de 2025
Vehículos policiales se ven cerca del lugar del tiroteo en Bondi Beach, Sídney, Australia, el 14 de diciembre de 2025 - Europa Press/Contacto/Ma Ping
Publicado: lunes, 15 diciembre 2025 5:32
MADRID 15 Dic. (EUROPA PRESS) - El primer ministro de Australia, Anthony, Albanese ha elogiado este lunes a Ahmed al Ahmed, el residente de Sídney que redujo a uno de los dos atacantes que este domingo mataron a tiros al menos a 15 personas en la playa de Bondi, durante una celebración del comienzo de la festividad judía de la Janucá.

"Lo que vemos es a los australianos uniéndose", ha afirmado en declaraciones recogidas por el diario digital Brisbane Times, al referirse a Ahmed, del que ha destacado que "le quitó el arma al agresor arriesgando su propia vida y sufrió graves lesiones como consecuencia de ello, y hoy está siendo operado en el hospital".

El dirigente ha puesto asimismo en valor "las acciones de la Policía, que acudió rápidamente a Bondi", frente a "estas dos personas que han cometido un acto horrible (y) fuera de lugar con el funcionamiento de la sociedad australiana".

También ha alabado a Ahmed el primer ministro de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, quien lo ha descrito como un "auténtico héroe", tras arriesgar su vida y lograr arrebatar el arma a uno de los asaltantes.

Ahmed al-Ahmed, padre de dos hijos y propietario de una frutería en Sutherland, Sídney, permanece ingresado en el hospital, donde ha sido operado de las heridas de bala que presenta en el brazo y la mano.

Este hombre de 43 años ha sido identificado por sus familiares, después de que hayan circulado en redes sociales y medios de comunicación un vídeo donde se ve a un varón agachado detrás de un coche antes de abalanzarse sobre el espalda del hombre armado, forcejear con él y arrebatarle el arma.

Al menos 15 personas han muerto y 42 han resultado heridas por un ataque efectuado por dos personas, un padre, fallecido, y su hijo, de 24 años, detenido y en estado crítico, en lo que la Policía australiana ha descrito como un atentado terrorista específicamente dirigido contra los asistentes a una celebración del comienzo de la festividad judía de la Janucá.

