El alcalde de Estambul da positivo por coronavirus

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, ha dado positivo por coronavirus, aunque por el momento se encuentra bien, aunque está hospitalizado, según ha informado este sábado un portavoz de Imamoglu.

"El pronóstico de nuestro alcalde es bueno. Ha comenzado un tratamiento en el hospital", ha explicado el portavoz de Imamoglu, Murat Ongun, en un mensaje publicado en Twitter.

La noticia ha sido confirmada en la propia cuenta de Twitter de Imamoglu. "Hoy he dado positivo por COVID-19. Me encuentro bien. Me voy a recuperar en el hospital. Muchas gracias por los mensajes y apoyo", ha indicado.

El mensaje viene acompañado por un vídeo en el que relata que dio negativo el miércoles, pero el viernes se sintió mal y fue al hospital, donde quedó ingresado. La prueba que le hicieron el viernes dio positivo el sábado.

Estambul concentra el 40 por ciento de los casos de coronavirus, según explicó el viernes el ministro de Sanidad, Fahrettin Koca. El viernes se sumaron 2.165 nuevos positivos en la tercera jornada consecutiva con más de 2.000 contagios y 74 muertes.

En total, Turquía acumula 357,693 contagios, 311.520 de ellos correspondientes a pacientes que han superado la enfermedad, según el Ministerio de Sanidad. Además hay 9.658 muertos confirmados por la nueva enfermedad.