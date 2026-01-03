El alcalde de Nueva York traslada a Trump su rechazo al ataque contra Venezuela

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani - Matthew Hoen/ZUMA Press Wire/dpa

MADRID 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El nuevo alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ha llamado al presidente estadounidense, Donald Trump, para trasladarle su rechazo al reciente ataque militar sobre Venezuela en el que ha sido apresado el presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Mamdani ha criticado que "intente un cambio de régimen" y "la violación de las leyes federales e internacionales" con esta acción militar en Venezuela, ha explicado en una rueda de prensa recogida por medios estadounidenses.

"El presidente y yo siempre hemos sido honestos y directos con el otro sobre nuestros desacuerdos", ha asegurado Mamdani, que ha citado su reciente visita al Despacho Oval de la Casa Blanca.

"Fui honesto y directo en el Despacho Oval. Seré honesto y directo en las conversaciones telefónicas que tengamos. Los neoyorquinos me han elegido para ser honesto y directo", ha remachado.

Mamdani fue elegido con un amplio margen (50,78 por ciento) en las elecciones del pasado 4 de noviembre tras imponerse en las primarias del Partido Demócrata con un programa claramente de izquierda, alejado de las posturas tradicionales demócratas.

Entre sus principales promesas electorales está la de proporcionar transporte gratuito en autobús, congelar los alquileres y atención en escuelas infantiles gratuita hasta los cinco años.