Alcaldes iberoamericanos se citan en Madrid para refrendar la voz local antes de la Cumbre de Jefes de Estado

El secretario general de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), Andrés Allamand, durante el acto de inauguración del II Encuentro de Ciudades Iberoamericanas, en Madrid. - Eduardo Parra - Europa Press

El presidente ejecutivo de CAF anuncia un paquete de 1.000 millones de dólares para hacer frente a las consecuencias de 'El Niño'

MADRID, 19 Oct. (MADRID) -

Un nutrido grupo de alcaldes iberoamericanos, con el de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, a la cabeza, se han citado este lunes en la capital española para el II Encuentro de Ciudades Iberoamericanas, como antesala de la próxima cumbre de Jefes de Estado los días 4 y 5 de noviembre de este año.

El foro ha reunido en Madrid a los alcaldes de una treintena de ciudades con el objetivo de consolidar la voz de los municipios en la gobernanza global y situar los asuntos de la agenda urbana, como la sostenibilidad, la vivienda, el transporte y la cohesión social, en el centro de los grandes acuerdos internacionales.

"Lo global se decide en lo local", ha señalado el alcalde Martínez-Almeida durante la apertura del encuentro, en el que ha remarcado que los "grandes debates" que van a marcar el futuro de unas sociedades tan polarizadas como las actuales "tienen que partir de las ciudades".

Martínez-Almeida ha puesto en valor el papel de los alcaldes en un momento en el que crece en la ciudadanía la desconfianza en las instituciones. "Sin embargo, las ciudades tenemos la capacidad de resolver sus problemas. (... ) Los alcaldes somos los que primero nos ocupamos y los últimos que nos retiramos", ha dicho.

El alcalde de la capital española ha reivindicado este foro previo a la próxima Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y ejemplo de que a pesar de las diferencias políticas se puede seguir avanzando en una misma dirección. "Aquí no hay dogmatismos ideológicos, sino soluciones para los ciudadanos", ha afirmado.

Asimismo, el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand, ha subrayado que la cita es "aboslutamente estratégica" para la Secretaría Iberoamericana (SEGIB) y ha puesto el foco en la descentralización de los Estados y una mayor financiación municipal. "Faltaba una organización tan potente como la que hemos ido construyendo" para "tener la voz de ustedes, la voz de los alcaldes", ha dicho.

"Si uno mira la trayectoria de los países con alto desarrollo, siempre encuentra que el gasto público es muy descentralizado. Hay una causalidad directa entre descentralizar el gasto, tener atribuciones en los gobiernos locales y la calidad de vida", ha explicado el que fuera ministro de Exteriores de Chile.

INVERSIONES EN VIVIENDA, SEGURIDAD Y CLIMA

Por su parte, el presidente ejecutivo de CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, Sergio Díaz-Granados, ha anunciado un paquete económico de 1.000 millones de dólares para financiar la respuesta de las ciudades de la región a los impactos de la llegada del fenómeno climático de 'El Niño'.

"Tenemos que prepararnos para esta realidad", ha dicho Díaz-Granados, quien ha asegurado que la vivienda y la seguridad son también prioridades de la entidad. "Las supuestas ciudades más violentas del mundo están en América Latina (...) Con el 8% de la población, ponemos el 30% de los homicidios", ha destacado.

"La respuesta local tiene que hacerse sentir. Ahí queremos también como banco acompañar los esfuerzos de los alcaldes y de las policías locales, también con tecnología para responder a este gran desafío", ha dicho.

Díaz-Granados ha puesto de relieve la "paradoja" de que América Latina y el Caribe siendo "la región más urbanizada del mundo" arrastre "graves brechas" entre las ciudades asociadas al transporte. "Nuestros ciudadanos están pasando hasta tres, cinco y seis horas de su día moviéndose para ir a trabajar", ha advertido.

Las conclusiones y la declaración final que se suscriban a lo largo de este lunes serán trasladadas directamente al rey Felipe VI, que recibirá a los representantes locales en el Palacio de la Zarzuela y posteriormente a los Jefes de Estado y de Gobierno en la cumbre que de noviembre en la capital española.