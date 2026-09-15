Alcanzado por un "proyectil desconocido" un buque en el estrecho de Ormuz

Archivo - Ubicación aproximada de un buque alcanzado por un "proyectil desconocido" en el estrecho de Ormuz - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un buque ha sido alcanzado en las últimas horas por un "proyectil desconocido" en aguas del estrecho de Ormuz, según ha confirmado el centro de Operaciones Marítimas Comerciales de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés), sin más detalles sobre el incidente.

El organismo, vinculado a la Armada británica, ha señalado que "no hay informaciones sobre daños o impacto ambiental", al tiempo que ha recomendado a las embarcaciones presentes en la zona que "transiten con cautela" e "informen de cualquier actividad sospechosa".

Numerosos buques han sido atacados en la zona al hilo del conflicto desatado en Oriente Próximo por la ofensiva estadounidense-israelí contra Irán, a la que Teherán respondió con ataques contra Israel e intereses estadounidenses en la región, así como limitando el tráfico en esta estratégica vía marítima.