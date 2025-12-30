Alemania lamenta que no se atajara "con la firmeza adecuada" los últimos casos de nazismo en el Ejército

Archivo - Boris Pistorius, ministro de Defensa de Alemania. - Europa Press/Contacto/Patrick Doyle - Archivo

BERLÍN 30 Dic. (DPA/EP) -

El ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, ha lamentado este martes que los mandos militares responsables no atajaran "con la firmeza adecuada" unos recientes casos protagonizados por paracaidistas del Ejército, presuntamente responsables de saludos nazis, conducta sexual inapropiada y consumo de drogas.

"Los casos denunciados son impactantes", ha dicho el ministro de Defensa en relación a los hechos investigados en el Regimiento de Paracaidistas 26 de Zweibrücken, en el estado federado de Renania-Palatinado.

A pesar de que el Ejército ha cesado a varios soldados por estos hechos --la Fiscalía investiga a 19 de ellos por lo ocurrido--, Pistorius ha señalado que "no es aceptable" que no se reconociera de manera inmediata estas conductas. "No se persiguió con la firmeza necesaria", ha valorado.

Con todo, Pistorius ha dado las gracis a las autoridades castrenses que han participado en la investigación, entre ellos el inspector del Ejército, el teniente general Christian Freuding. "Es importante que se sigan esclareciendo completamente los distintos incidentes y, si se confirman otras acusaciones, los casos se sancionen con todo el rigor", ha subrayado.

"El extremismo, la conducta sexual inapropiada y el consumo de drogas no tienen cabida en el Ejército alemán" y, de igual forma, es importante que quienes denuncien estas acciones no se sientan perseguidos por "una solidaridad mal entendida con quienes traspasan todos los límites", ha señalado.

El diario 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' publicó que se estaba llevando a cabo una investigación a varias decenas de militares del regimiento de paracaidistas 26 en Zweibrücken por acusaciones de agresión sexual y acoso a compañeras soldados, así como de participar en actos de la ultraderecha.