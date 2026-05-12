Alemania señala que Rusia vive una situación de debilidad en el terreno y el Ejército ucraniano logra avances

El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, durante su visita a Ucrania. - Europa Press/Contacto/Danylo Antoniuk

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, ha señalado este martes que Rusia atraviesa una situación de debilidad en el terreno y el Ejército ucraniano logra avances y está lanzando ataques "contundentes" contra la retaguardia rusa.

En el marco de su visita a Ucrania, donde se ha desplazado hasta las regiones de Zaporiyia y Dnipropetrovsk, afectadas por la invasión rusa, Pistorius ha recalcado que la situación "favorece ahora mismo a los ucranianos".

"Rusia atraviesa una fase de debilidad, tanto en lo económico como en la política interna, también en el campo de batalla", ha señalado tras visitar los puestos de mando militar ucranianos. "Los ucranianos están logrando avances enormes. Los ataques contra la infraestructura militar rusa en la retaguardia son cada vez más contundentes y están surtiendo efecto", ha asegurado.

Pistorius ha indicado así que ha cambiado el cálculo sobre la marcha de la guerra por el despliegue efectivo de drones y los ataques de largo alcance ucraniano, incidiendo en que ahora el presidente ruso, Vladimir Putin, habla de poner fin a la guerra.