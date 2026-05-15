Una alerta por sobrevuelo de drones interrumpe varias horas el tráfico aéreo y marítimo en Finlandia

MADRID 15 May. (EUROPA PRESS) -

Una alerta por sobrevuelo de drones en Finlandia ha interrumpido varias horas el tráfico en el aeropuerto de Helsinki y el tráfico marítimo en el golfo de Finlandia, si bien las autoridades han levantado posteriormente las restricciones tras comprobar que no había amenazas contra su espacio aéreo.

Las autoridades aeroportuarias han informado en un comunicado de que el tráfico aéreo ha quedado suspendido entre las 4.00 y las 7.00 de la mañana, si bien los vuelos ya operan con normalidad. La interrupción ha provocado retrasos y cancelaciones.

El Ministerio de Defensa finlandés ha precisado de que, tras la alerta a primera hora de la mañana, han reforzado sus capacidades y ha aumentado su nivel de preparación ante la posibilidad de que aparatos aéreos no tripulados entrasen en territorio finlandés.

"Entre las medidas adoptadas se incluyen el incremento del personal de vigilancia aérea y la mejora de la eficacia de cazas mediante el ajuste de la ubicación, el horario y la disponibilidad para el despegue de los aviones de combate armados en servicio operativo", ha señalado en un comunicado.

En paralelo, el Ministerio del Interior ha emitido un aviso de peligro sobre la posible presencia de un dron en la región de Uusimaa. "Se trataba de una medida de precaución. El peligro ya ha pasado y la vida cotidiana puede continuar con normalidad. Las autoridades proporcionarán más información al respecto más adelante", ha indicado en un comunicado el director general de Rescate, Kimmo Kohvakka.

El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, ha aplaudido la preparación de las autoridades, mientras que el primer ministro, Petteri Orpo, ha expresado su agradecimiento tanto al Ministerio de Defensa como a la cartera del Interior por su rápida actuación.