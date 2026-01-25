Un alto cargo del Ejército sursudanés ordena a los militares que "no perdonen vidas" en su inminente ofensiva en Jonglei

Archivo - Imagen de archivo de guerrilleros en Sudán del Sur - Europa Press/Contacto/Samir Bol - Archivo

MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Naciones Unidas y organizaciones civiles de Sudán del Sur se han declarado consternadas por el llamamiento efectuado por un alto cargo del Ejército de Sudán del Sur, el general Johnson Olony, quien ha pedido a los militares que "no perdonen vidas" durante la inminente ofensiva que están preparando para eliminar a las milicias que operan en la región de Jonglei.

La región sursudanesa ha vuelto a convertirse en escenario inminente de un nuevo estallido del conflicto del año pasado que estuvo a punto de arrastrar de nuevo al joven país africano a la guerra civil con el repunte de hostilidades entre el Ejército y las fuerzas afines al exvicepresidente Riek Machar.

La oposición es la combinación del Ejército Blanco y del Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán en la Oposición (SPLM-IO), del ahora detenido vicepresidente Machar, expresión de un conflicto étnico entre los nuer, a los que pertenece Machar, y la etnia dinka del presidente Salva Kiir.

Las milicias han concentrado en la zona a más de 10.000 efectivos y han prometido contraatacar contra las posiciones militares, en medio de un éxodo de casi 200.000 civiles durante las últimas semanas.

Las declaraciones del general Olony, según el 'Sudans Post', fueron efectuadas durante un discurso este pasado sábado a las tropas en el condado de Duk. Olony no solo es jefe adjunto del Ejército para el Desarme y la Movilización, sino que también es el líder de unas milicias llamadas la División Agwelek que, según los expertos del 'Sudans Post', comprenden a "miles de efectivos" y no están completamente integradas en el Ejército, por lo que muchas veces actúan por su cuenta.

En su discurso, el general ordena a las fuerzas que, cuando lleguen a las posiciones de las milicias rivales, "no perdonen ni una sola vida, ni a una persona mayor, ni a las gallinas, a ver si nos dejan de molestar".

En respuesta, la Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur ha declarado su preocupación ante el llamamiento del general, al que nunca identifica por nombre, pero que "está instando a las tropas a infligir violencia indiscriminada contra los civiles".

"La retórica incendiaria que incita a la violencia contra los civiles, incluidos los más vulnerables, es absolutamente aborrecible y debe cesar ya", ha declarado el responsable de la UNMISS, Graham Maitland, en un comunicado.

También ha declarado su alarma la Coalición Popular para la Acción Civil (PCCA), una ONG local, que ha denunciado unos "incendiarios" comentarios en línea con los formulados por el jefe del Ejército, el general Paul Nang Majok, quien ordenó a las tropas "aplastar la rebelión en siete días".

"Dichas declaraciones pueden constituir prueba de premeditación para cometer crímenes de guerra y de lesa humanidad. En la era digital actual, las declaraciones públicas y las acciones militares quedan registradas permanentemente y pueden utilizarse como prueba en futuros procedimientos judiciales. Esta advertencia se aplica a todas las partes en el conflicto", añade la ONG en su comunicado publicado por el 'Sudans Post'.

El penúltimo episodio de este conflicto ocurrió en febrero del año pasado, cuando el Ejército Blanco lanzó una ofensiva contra el Ejército sursudanés en la ciudad de Nasir, en el estado de Alto Nilo y conquistó temporalmente la localidad antes de ser expulsados por los militares al mes siguiente. Machar fue puesto bajo arresto domiciliario, acusado de conspirar contra la seguridad del Estado, y el frágil acuerdo de paz que firmó en 2018 con el actual presidente Kiir quedó virtualmente disuelto.