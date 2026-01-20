Amnistía denuncia que un joven de 19 años detenido durante las protestas será ejecutado este miércoles en Irán

Una protesta a favor de las manifestaciones antigubernamentales y en contra de la represión en Irán - Boris Roessler/dpa

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ONG Amnistía Internacional (AI) ha denunciado que un joven de 19 años se enfrenta a una ejecución inminente este miércoles tras ser detenido en el marco de las protestas antigubernamentales que se han desatado en Irán en las últimas semanas.

"Las autoridades iraníes deben detener de inmediato cualquier plan para ejecutar a Amirhosein Ghaderzadé, de 19 años, quien ha estado detenido desde el 9 de enero por participar en las protestas en Rasht, provincia de Guilán, y dejar de utilizar la pena de muerte como arma contra los manifestantes", ha señalado en redes sociales.

El joven fue detenido en su domicilio y sometido, junto a sus dos hermanas --una de las cuales es una menor de 14 años-- a "violencia sexual". "Los agentes desnudaron a la fuerza a Amirhosein Ghaderzadé y a sus hermanas delante de todos los presentes para inspeccionar sus cuerpos en busca de perdigones metálicos que 'demostraran' su participación en las protestas", ha detallado.

Las fuerzas de seguridad iraníes detuvieron a Ghaderzadé tras encontrar heridas de perdigón en su cuerpo. El joven fue condenado durante una audiencia judicial el 17 de enero a "muerte en la horca" por "traición" a la patria, según ha indicado la ONG, que precisa además que las autoridades han informado a su familia de que la ejecución está prevista para este 21 de enero.

"Las autoridades deben revelar inmediatamente la suerte y el paradero de Amirhosein Ghaderzadé, tras haberlo sometido a desaparición forzada desde su arresto el 9 de enero. Deben protegerlo de más torturas y otros malos tratos y concederle acceso a atención médica adecuada", ha indicado.

De la misma forma, Amnistía ha pedido a los Estados miembros de la ONU que presionen "urgentemente" a Teherán "para que detenga todas las ejecuciones y ponga fin a la mortífera represión contra los manifestantes, cuya magnitud permanece oculta tras el bloqueo de Internet".

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, el jefe del aparato judicial iraní, Gholamhosein Mohseni-Ejei, y el presidente del Parlamento, Mohamad Bagher Ghalibaf, instaron este mismo lunes a tratar con "compasión e indulgencia islámicas" a quienes no hayan desempeñado un papel "importante" en los disturbios desatados durante las manifestaciones antigubernamentales.