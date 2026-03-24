Amnistía reclama la liberación de un detenido en Egipto en relación con su papel en la película 'Águilas de El Cairo'

Archivo - El presidente de Egipto, Abdelfatá al Sisi (archivo) - Dati Bendo/EU Commission/dpa - Archivo

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La organización no gubernamental Amnistía Internacional ha reclamado a Egipto la liberación de un hombre detenido en diciembre de 2025 a su llegada al aeropuerto de El Cairo supuestamente por su papel en la película 'Águilas de El Cairo', dirigida por Tarik Saleh.

La ONG ha indicado en un mensaje en sus redes sociales que el hombre, Hasán el Sayed, residente en Dinamarca, fue detenido el 20 de diciembre a su llegada al aeropuerto de la capital egipcia, donde "agentes de la Agencia Nacional de Seguridad le interrogaron sobre su papel" en la citada película, en la que "aparece muy brevemente como un sacerdote".

"Tras su arresto, fue llevado ante un fiscal, quien ordenó su prisión preventiva mientras se investigaba el cargo de 'pertenencia a un grupo terrorista con conocimiento de sus objetivos'", ha lamentado, antes de subrayar que desde entonces su periodo bajo custodia ha sido prorrogado.

Por ello, ha reclamado a la Fiscalía de Egipto que "libere inmediatamente" a El Sayed y que "retire todos los cargos contra él", dado que "ha sido detenido únicamente por el ejercicio pacífico de sus Derechos Humanos". "Las autoridades deben permitirle reunirse de forma segura con su familia en Dinamarca", ha remachado.

La película 'Águilas de El Cairo' narra la historia de un actor presionado para protagonizar una película encargada por las autoridades, lo que le permitirá acceder a grupos influyentes. Saleh ha dirigido en el pasado otras cintas ambientadas en el país, entre ellas 'El Cairo Confidencial' y 'Conspiración en El Cairo', que conforman junto a esta última su 'Trilogía de El Cairo'.