Añaden la acusación de violencia familiar al pliego de cargos del exasesor de Milei y Paz detenido en Bolivia

Policía en Bolivia (archivo) - Andres Balcazar / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía boliviana ha presentado una nueva imputación por violencia familiar o doméstica contra el asesor político argentino Fernando Cerimedo, cercano a los presidentes de Argentina, Javier Milei, y de Bolivia, Rodrigo Paz, y detenido por presuntamente ordenar la muerte de su expareja Nadia Beller.

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, ha indicado que la imputación fue presentada el 15 de septiembre, tras la declaración del investigado, de Beller y otras diligencias desarrolladas dentro de la investigación.

"El señor Cerimedo ha sido imputado por violencia familiar o doméstica, conforme a la Ley 348, en el cual el Ministerio Público ha solicitado la medida excepcional de detención preventiva en una cárcel pública, en este caso Chonchocoro", ha apuntado Mariaca.

La Fiscalía pidió que la nueva medida se cumpla en Chonchocoro, una cárcel de máxima seguridad situada cerca de El Alto, debido a que Cerimedo está ya recluido en esa prisión de forma preventiva por presuntos delitos relacionados con legitimación de ganancias ilícitas y otros hechos que están siendo investigados en La Paz. En Santa Cruz también afronta una causa por tentativa de feminicidio contra Beller y otra por violencia familiar o doméstica.

La solicitud de la Fiscalía deberá ser considerada en una audiencia cautelar, donde un juez determinará las medidas que correspondan dentro de este nuevo proceso.

Cerimedo fue detenido el 18 de agosto en el aeropuerto principal de Santa Cruz con un billete con destino a Argentina, al día siguiente del ataque a tiros contra Beller y ahora mismo cumple 180 días de prisión provisional por intento de feminicidio.

Milei ha salido al paso de las acusaciones por su relación con Cerimedo. "Es alguien que no forma parte del espacio y que no tiene vínculo con nosotros de ningún tipo. Nos dejamos de vincular con él en 2023", declaró a Radio Mitre.