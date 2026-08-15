Antonio Tajani, sobre Ceuta: "En lugar de preocuparse por nosotros, España debería preocuparse por Marruecos"

El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani - Francesco Fotia / Agf/AGF via ZU / DPA

MADRID, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, ha instado al Gobierno español a "preocuparse por Marruecos" en vez de por Italia después de que Roma insistiese en que solo se planteará levantar la suspensión del acuerdo Schengen cuando los riesgos disminuyan por completo ante la posibilidad de una nueva entrada masiva irregular de personas en territorio nacional español este sábado.

"No estamos librando ninguna batalla contra España; simplemente controlamos cuidadosamente las llegadas y ya hemos impedido el paso a personas que no tenían derecho a entrar en Italia. En lugar de preocuparse por nosotros, España debería preocuparse por Marruecos: ahí es donde se originan los problemas, no en nuestros controles, que sirven para impedir que inmigrantes ilegales y, peor aún, potenciales terroristas, lleguen a Europa", ha señalado en una entrevista con el diario 'Corriere della Sera'.

Tajani ha afirmado así que las autoridades valorarán si las "alarmas" sobre una posible entrada de migrantes en Ceuta desde Marruecos este sábado "están bien fundadas" para actuar en consecuencia. "Sin dramatizar la situación. El espacio Schengen lleva suspendido más de dos años con Eslovenia precisamente porque es otra puerta de entrada a Italia y Europa que está en riesgo", ha defendido durante la entrevista, recogida por el Ministerio de Exteriores.

"Los servicios de Inteligencia españoles ya han alertado sobre el riesgo de una nueva oleada de llegadas a Ceuta, y con ello la amenaza concreta del terrorismo islamista. Y si para ellos es evidente, ¿por qué deberíamos subestimarlo nosotros?", ha argüido.

Con respecto a la medida anunciada por Alemania de que devolverá a Italia a los migrantes irregulares que entren por las fronteras de este país, ha explicado que se está debatiendo "a la espera de que se decidan en Europa las normas para la implementación del tratado".

"No hay conflicto entre nosotros; tenemos el mismo objetivo: sí a los flujos regulares, incluso a gran escala si es necesario, de trabajadores extranjeros. No a medidas como la de Sánchez sobre amnistías masivas, que incentivan la llegada de personas incluso desesperadas o con malas intenciones.

Esto se produce apenas días después de que el ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi, afirmara durante una comisión parlamentaria que lo "único" que mueve al Gobierno italiano es "la protección de la seguridad nacional".

"Me gustaría reiterar que nuestra decisión de restablecer temporalmente los controles fronterizos, aéreos y marítimos en las fronteras interiores no es una medida dirigida contra España o cualquier otro socio. Está fuera de discusión cualquier acto de este estilo con respecto a España, país vinculado a nosotros por lazos históricos de amistad y hermandad", dijo.

Piantedosi también argumentó que los controles van dirigidos "únicamente a los ciudadanos de terceros países procedentes de fuera de la UE". "No afecta en modo alguno a los flujos turísticos; los primeros informes dan testimonio de que el impacto de la medida en los ciudadanos europeos ha sido nulo hasta ahora", apuntó.