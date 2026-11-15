La aprobación del presidente chileno se desploma hasta el 18%

El presidente chileno, José Antonio Kast - Cristobal Basaure Araya / Zuma Press / Europa Pres

MADRID 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La aprobación del presidente chileno, José Antonio Kast, ha caído seis puntos en la última semana, hasta el 18%, mientras que la desaprobación ha llegado hasta el 72%, según la encuesta publicada este domingo por la empresa demoscópica Agenda Criteria.

Para encontrar un registro de aprobación presidencial similar hay que remontarse al segundo gobierno de Sebastián Piñera, que putuó ese mismo 18% en medio de la pandemia de coronavirus, el 2 de diciembre de 2021.

La encuesta recoge además un mayor pesimismo económico: un 60% cree que la economía empeorará --once puntos más-- y un 46% cree que la situación económica de su hogar empeorará, trece puntos más que en la medición anterior.

En el ámbito laboral, un 53% cree que empeorarán las posibilidades de encontrar un empleo o mejorar su actual puesto de trabajo, siete puntos más que en octubre. En contraste, únicamente un 14% proyecta mejores oportunidades, lo que supone una caída de seis puntos.

Además, un 79% rechaza que Fernando Rabat continúe como ministro de Justicia después de que el Gobierno reconociera un error en la concesión de rebajas en las condenas.

En cuanto al paro iniciado por los camioneros, un 80% respalda la protesta y sus reivindicaciones, un 15% está en desacuerdo y un 5% no tiene una posición clara. En cuanto a las razones de la protesta, un 88% considera que las demandas de los camioneros están muy o algo justificadas, mientras que solo un 9% las califica como poco o nada justificadas.

El paro se levantó el pasado viernes después de una semana de movilización tras un acuerdo alcanzado con el Gobierno para facilitar la incorporación de los transportistas a una mesa de trabajo con los gremios y confederaciones del sector y después de amenazar con el uso de la fuerza. Sin embargo, el pacto no contempla medidas sobre el precio del combustible, una de las reivindicaciones de los camioneros.