Arabia Saudí pide ante el Consejo de Seguridad poner fin al "apoyo que permite" los ataques de los hutíes

El ministro de Exteriores saudí, Faisal bin Farhan Al Saud - Alexander Shcherbak / Zuma Press / Europa Press

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Arabia Saudí ha reclamado este jueves ante el Consejo de Seguridad de la ONU que se ponga fin al apoyo que "permite" a los rebeldes hutíes continuar atacando tanto dentro como fuera de Yemen, en medio de la escalada de hostilidades y en una jornada en la que la insurgencia ha tomado la estratégica ciudad de Moca, situada en la costa oeste y la más cercana al estrecho de Bab el Mandeb.

"La comunidad internacional no puede pedir una desescalada y, al mismo tiempo, permitir que continúe el flujo de apoyo que permite a esta milicia persistir en su comportamiento hostil y delictivo", ha declarado su representante ante Naciones Unidas, Abdulaziz al Wasil, durante una reunión de urgencia del Consejo.

El embajador saudí ha pedido en esta línea acabar con "todas las formas de apoyo que facilitan" los ataques de los hutíes y sus amenazas a "la seguridad regional, así como la navegación y el comercio internacionales".

Al Wasil ha emplazado al grupo de 15 países que conforman el Consejo de Seguridad de la ONU que envíen un mensaje "en el sentido de que deben cesar los ataques contra el Reino (saudí), debe detenerse la escalada militar en Yemen y deben poner fin las amenazas a la navegación internacional".

Por otra parte, ha asegurado que desde Riad "no dudaremos en adoptar todas las medidas necesarias para disuadir los ataques hutíes y proteger nuestra seguridad, soberanía e integridad territorial, de conformidad con la Carta de Naciones Unidas y el Derecho Internacional".

Se trata de las primeras declaraciones de un representante saudí después de que los hutíes se hayan hecho con la localidad de Moca, tras tomar Hays y Al Joja, en la provincia de Hodeida, ante el repliegue de las tropas gubernamentales, que gozan del apoyo de Riad.

Los rebeldes han asegurado que estas operaciones militares tienen un carácter "limitado" y "defensivo" y que terminarán en cuanto se levante el bloqueo a Yemen, en palabras de su portavoz Mohamed Abdul Salam en declaraciones a la agencia de noticias SABA.

La toma de esta ciudad por parte de los hutíes supondría un duro vaparalo para las autoridades reconocidas internacionalmente y aumentaría las capacidades de los rebeldes de afectar el tráfico marítimo en Bab el Mandeb, cuya importancia ha aumentado a raíz de las afectaciones al tránsito en el estrecho de Ormuz tras la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Los hutíes lanzaron una ofensiva la semana pasada en la costa del mar Rojo y los alrededores del estratégico estrecho de Bab el Mandeb, tras lo que las fuerzas internacionales lideradas por Riad ejecutaron una campaña de bombardeos para respaldar a las tropas gubernamentales, que en enero lograron establecer su control en zonas del sur del país tras la disolución del Consejo de Transición del Sur (CST), respaldado por Emiratos Árabes Unidos (EAU), a raíz de unos combates internos.

La situación amenaza con provocar el colapso total de la tregua alcanzada en 2022, después de años de guerra y en medio de los intentos mediados por Naciones Unidas para lograr un acuerdo de paz que ponga fin al conflicto abierto en 2014, que ha sumido al país en una de las crisis internacionales más graves a nivel internacional.