Arabia Saudí rechaza las acusaciones de los hutíes sobre un "asedio" a Yemen y achaca la crisis a los rebeldes

Archivo - Un miembro de las fuerzas de los rebeldes hutíes en la capital de Yemen, Saná (archivo) - Osamah Yahya/dpa - Archivo

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Arabia Saudí ha rechazado las acusaciones vertidas por los hutíes contra Riad por un supuesto "asedio" a Yemen y ha destacado que las autoridades saudíes "buscan lograr la paz en Yemen y poner fin al sufrimiento del hermano pueblo yemení", en medio del repunte de las tensiones, incluidos ataques durante los últimos días contra aeropuertos en ambos países.

El Ministerio de Exteriores saudí ha expresado su "firme condena" a las acusaciones de los hutíes y ha reseñado que Riad "trabajó durante los últimos años con el gobierno legítimo de Yemen para aliviar el sufrimiento del hermano pueblo yemení a través de la continuación de proyectos de desarrollo, apoyo a los presupuestos del Gobierno yemení y la entrega de derivados del petróleo para operar plantas eléctricas".

Asimismo, ha apuntado que varios puertos de Yemen "recibieron más de 300 buques que portaban alimentos, combustible y materiales de construcción durante la primera mitad de 2026", un periodo en el que se mantuvo la aplicación de una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que "prohíbe la entrada de armas y municiones que los hutíes intentan meter de contrabando a través de todas las vías posibles para prolongar su control de los recursos del pueblo yemení".

La cartera ha acusado a los rebeldes de "ataques generalizados" contra instalaciones civiles durante los últimos años, incluidos ataques "durante la tregua" para afectar las capacidades de las autoridades reconocidas internacionalmente, según un comunicado publicado a través de redes sociales.

"Además, la milicia hutí arrastró a Yemen a un conflicto regional y atacó buques comerciales en el mar Rojo", ha dicho, en referencia a los ataques de los rebeldes contra buques a los que acusa de lazos con Israel en respuesta a su ofensiva contra Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

En este sentido, Riad ha remarcado que los hutíes "rechazaron todas las iniciativas para reiniciar los vuelos desde el aeropuerto de Saná" y "han continuado cometiendo violaciones humanitarias contra ciudadanos yemeníes". "Ahora, la milicia intenta desviar su responsabilidad de los problemas económicos y el creciente descontento popular presentando acusaciones falsas", ha argüido.

El Ministerio de Exteriores saudí ha argüido que hasta la fecha ha "apoyado los esfuerzos de la ONU para lograr la paz en Yemen" y ha acusado a los rebeldes de no aceptar la propuesta que está sobre la mesa y "meterse en el conflicto regional en apoyo de una agenda y objetivos siniestros, exacerbando el sufrimiento de los ciudadanos yemeníes en las zonas bajo su control".

MEDIDAS PARA PROTEGER LA NAVEGACIÓN

Así, ha hecho hincapié en que "adoptará todas las medidas necesarias para proteger sus buques" ante el anuncio de los hutíes sobre un bloqueo naval al país y ha reclamado a la comunidad internacional que "cumpla sus responsabilidades" en lo relativo a "los derechos y libertad de navegación en el mar Rojo", después de las citadas amenazas de los rebeldes yemeníes.

En esta línea, el portavoz de la coalición internacional liderada por Arabia Saudí en apoyo a las autoridades reconocidas internacionalmente, Turki al Malki, ha subrayado que estas fuerzas actuarán paa "proteger los buques que transiten a través del estrecho de Bab el Mandeb", según ha recogido la agencia estatal saudí de noticias, SPA.

"Las afirmaciones sobre el cierre de puertos y aeropuertos yemeníes son producto de falacias y escaladas de violencia por parte de los hutíes contra el Gobierno de Yemen y los países vecinos. Esta narrativa del bloqueo hutí es falsa", ha dicho, antes de ahondar en que los hutíes "son responsables del cierre del Aeropuerto Internacional de Saná, la destrucción de la flota de Yemenia Airways y el rechazo a todas las iniciativas para reanudar los vuelos desde y hacia dicho aeropuerto".

Por ello, ha desvelado la puesta en marcha de "medidas de protección" para los buques que transiten por el citado estrecho y ha subrayado que "todas las amenazas de los hutíes contra los buques en tránsito serán respondidas con rapidez y firmeza, ya que constituyen una flagrante violación del Derecho Internacional y forman parte de actos de piratería marítima".

EL ANUNCIO DE LOS HUTÍES

El portavoz militar de los hutíes, Yahya Sari, anunció el lunes la imposición de un bloqueo naval contra Arabia Saudí en respuesta al continuo "asedio" de Riad, días después de un ataque contra el aeropuerto de Saná --reivindicado por el gobierno reconocido internacionalmente-- y el posterior bombardeo en respuesta contra las instalaciones aeroportuarias saudíes de Abha.

Así, explicó que el "embargo marítimo contra el enemigo saudí criminal" se aplicará "con efecto inmediato" en virtud del concepto del "ojo por ojo", antes de defender el derecho del pueblo yemení "a responder al bloqueo con otro bloqueo y a responder a toda la escalada con una escalada equivalente".

"El enemigo criminal saudí mantiene desde hace casi doce años un asedio injusto y opresivo contra nuestro querido pueblo, saqueando nuestros recursos e imponiendo un bloqueo total a nuestros puertos y aeropuertos por tierra, mar y aire", reseñó Sari, que añadió que esta situación ha provocado un sufrimiento "inaceptable" a la población hasta "niveles insoportables" que no tiene "justificación alguna".

Los hutíes controlan desde 2014 la capital de Yemen y otras zonas del norte y el oeste del país asiático, mientras que el gobierno reconocido internacionalmente tiene su sede en la ciudad de Adén, en el sur del país.

El repunte de las tensiones tuvo lugar después de que las autoridades yemeníes y los hutíes se acusaran mutuamente de retrasar un intercambio de más de 1.700 presos tras el acuerdo alcanzado tras la mediación de Naciones Unidas, en el que iba a ser el mayor proceso de excarcelaciones desde el estallido de la guerra en 2015, que ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias del mundo.