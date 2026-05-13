Araqchi acusa a Kuwait de atacar "ilegalmente" la embarcación con los cuatro agentes iraníes a bordo

El ministro de Exteriores de Irám, Abbas Araqchi - Europa Press/Contacto/Gavriil Grigorov/Kremlin Poo

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha reclamado este miércoles la puesta en libertad "inmediata" de los cuatro iraníes detenidos en la víspera cuando trataban de entrar por vía marítima a Kuwait, a quien acusa de atacar "ilegalmente" la embarcación en la que viajaban.

"En un claro intento de sembrar la discordia, Kuwait atacó ilegalmente una embarcación iraní y detuvo a cuatro de nuestros ciudadanos en el golfo Pérsico", ha denunciado en sus redes sociales.

Araqchi, que ha pedido la "liberación inmediata" de todos ellos, ha recalcado que el incidente, que ha tildado de "acto ilícito", se produjo "cerca de una isla utilizada por Estados Unidos para atacar a Irán". "Nos reservamos el derecho a responder", ha reiterado.

Sus declaraciones llegan después de que las autoridades de Kuwait anunciaran la detención de cuatro personas supuestamente vinculadas a la Guardia Revolucionaria de Irán que habrían intentado entrar en el país por vía marítima, una operación en la que resultó herido un miembro de las fuerzas de seguridad y tras lo que convocó al embajador de Irán en su país en señal de protesta.

Según el Ministerio del Interior kuwaití, "el grupo de infiltrados confesó durante un interrogatorio (...) que tenían como tarea encomendada infiltrarse en la isla de Bubiyan a bordo de un bote pesquero" de cara a "cometer actos hostiles contra Kuwait".

Las autoridades iraníes, por su parte, han rechazado estas acusaciones "infundadas" y han alegado que el suceso tuvo lugar "debido a un fallo del sistema de navegación" mientras los cuatro oficiales desempeñaban "sus funciones como parte de una patrulla marítima rutinaria".

Las fuerzas de Irán lanzaron varios ataques contra bases estadounidenses y objetivos norteamericanos en la región de Oriente Próximo, incluido Kuwait, como parte de su respuesta a la ofensiva desatada por sorpresa el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático. En estos momentos hay un alto el fuego en vigor.