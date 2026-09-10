Argelia cerrará a partir de este viernes su espacio aéreo a los aviones de Emiratos Árabes Unidos

Archivo - El presidente de Argelia, Abdelmayid Tebune - Algerian Presidency Office apai / Zuma Press / Eu

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa de Argelia ha anunciado su decisión de cerrar el espacio aéreo del país a todos lo aviones de Emiratos Árabes Unidos a partir de este mismo viernes, apenas horas después de romper relaciones diplomáticas con Abu Dabi.

"Argelia ha decidido cerrar su espacio aéreo a partir del 11 de septiembre de 2026 a las 00.00 horas a todas las aeronaves con matrícula de Emiratos Árabes Unidos, tanto civiles como militares, en ambos sentidos", ha señalado en un comunicado.

La cartera militar ha precisado en la misma breve nota que la medida no aplica a aquellos "vuelos comerciales civiles de Emiratos Árabes Unidos con origen y destino en el Aeropuerto Internacional Houari Boumediene de Argel, que continuarán hasta finales del año en curso, 2026, fecha de vencimiento del contrato".

El anuncio, realizado en la tarde de este jueves, llega apenas horas después de que el Ejecutivo argelino haya informado de la ruptura de relaciones diplomáticas con las autoridades emiratíes ante lo que ha descrito como "el creciente número de acciones provocadoras y hostiles" por parte de Abu Dabi, que ya ha dicho que espera que se trate de una decisión "temporal".

El Ministerio de Exteriores ha reseñado que también se ha notificado al embajador emiratí, que tiene "un plazo de 48 horas para acatar la decisión" de Argel. Por ahora, Argelia no ha dado más detalles sobre las acciones que habría llevado a cabo EAU, país que en 2020 decidió establecer relaciones diplomáticas con Israel, paso dado posteriormente por Marruecos.