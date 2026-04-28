Argelia confirma la sentencia contra Daoud por su novela 'Huríes' y resalta que puede apelarla

Archivo - El escritor franco-argelino Kamel Daoud durante un acto en diciembre de 2024 (archivo) - Europa Press/Contacto/Lionel Urman - Archivo

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Argelia ha confirmado la sentencia a tres años de cárcel contra el escritor franco-argelino Kamel Daoud en relación con su novela 'Huríes' y ha defendido que el novelista, residente en Francia, ha contado con la posibilidad de comparecer ante el tribunal y ahora puede apelar la sentencia, emitida tras sendas demandas contra él a raíz de la publicación del libro.

El fiscal general adjunto ante el tribunal de Orán, Bumediene Zerual, ha resaltado que el proceso arrancó tras demandas de "víctimas", no de la propia Fiscalía, antes de reseñar que Daoud "fue contactado en numerosas ocasiones por el juez de instrucción en su domicilio conocido en Orán", donde vivía antes de trasladarse a Francia.

"La investigación ha durado más de un año", ha detallado Zerual, quien ha insistido en que el escritor "tuvo la posibilidad de comparecer ante el tribunal de instrucción y presentar su defensa", según el diario 'Tout sur l'Algerie'. "El acusado tiene derecho a apelar, lo que invalidaría el veredicto", ha zanjado.

Daoud afirmó la semana pasada que un tribunal le había impuesto una pena de tres años de cárcel y una multa de cinco millones de dinares (alrededor de 32.180 euros) en aplicación de una ley aprobada en 2005 para la "reconciliación nacional" tras la sangrienta guerra civil (1992-2002).

Las autoridades argelinas emitieron en mayo de 2025 dos órdenes internacionales de arresto en relación con la controversia causada por su libro 'Huríes', ganador del Premio Goncourt en 2024 --el más prestigioso en Francia--, por supuestamente usar la historia de una víctima de la guerra civil para la novela, Saada Arbane, paciente de la esposa del novelista, que es psiquiatra.

Las demandas fueron presentadas por la propia Arbane, superviviente de una masacre durante la guerra civil, conocida también como 'Década Negra', y por la Organización Nacional de Víctimas del Terrorismo, si bien el escritor, que vive en Francia, no ha sido por ahora detenido por las autoridades del país europeo.

Argelia prohibió la publicación de 'Huríes' en el país precisamente a raíz de la citada ley, que prohíbe evocar "las heridas de la tragedia nacional", en referencia a la década de conflicto desatado tras la cancelación de las elecciones parlamentarias de 1991 tras la victoria del islamista Frente Islámico de Salvación (FIS) en la primera vuelta.