Las armas explosivas dejan cada día en Gaza a 15 niños con riesgo de discapacidad

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El uso de armas explosivas en la Franja de Gaza provocó en 2024 que una media de 15 niños al día sufriesen heridas que pudieron provocarles discapacidades, en algún caso de por vida, según un informe de un grupo de organizaciones humanitarias.

Al menos 5.230 menores padecieron en los primeros once meses del año pasado lesiones que requerían de un importante apoyo en rehabilitación, un servicio prácticamente inaccesible en el enclave palestino, reza un estudio en el que las ONG asumen que la cifra real podría ser incluso mayor.

Se trata de lesiones que incluyen la pérdida de extremidades, de la vista o del oído y que se agravan por la precaria situación del sistema sanitario en Gaza, donde sigue también sin llegar la ayuda humanitaria necesaria como resultado de la ofensiva militar lanzada por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

El único centro de reconstrucción y rehabilitación de extremidades de Gaza lleva sin funcionar desde diciembre de 2023 por falta de suministros y personal y sufrió daños adicionales en una incursión militar en febrero de 2024.

La cirujana Ana Jeelani, que trabaja para la organización Medical Aid for Palestinians, entidad socia de Save the Children, ha advertido del riesgo de no atender a los niños con urgencia, ya que cuando se trata de huesos en crecimiento, existe la posibilidad de que la parte que sufre daños deje de crecer.

Las heridas no cicatrizan y en algunos casos a los trabajadores médicos no les cabe más opción que cortar piernas o brazos. "Los niños y niñas se ven abocados a amputaciones porque los huesos no cicatrizan, son extremidades fijas pero no funcionales debido a la gravedad de la situación", lamenta Jeelani.

Un médico que trabajó a finales de 2023 en el el hospital de Al Ahli, Ghassan Abu-Sittah, recuerda también cómo "muchos" bebés sufrieron imputaciones antes siquiera de aprender a andar, "lo que afectará a su desarrollo, ya que su cerebro aún no ha captado correctamente la recepción y la coordinación ojo-mano".

A medio y largo plazo, pueden sufrir problemas en la extremidad opuesta a la amputada, artrosis precoz o deformidades en la espalda. Abu-Sittah indica que "a los 20 o 30 años pueden necesitar prótesis articulares, algo que normalmente se hace a los 70 u 80 años, debido a la presión desproporcionada que se ejerce sobre la articulación normal".

Save the Children reclama un alto el fuego inmediato y su directora de Incidencia Política, Alexandra Saieh, advierte de que la guerra ha hecho que en Gaza "la infancia ha sido sustituida por el dolor y el trauma".

"La magnitud y gravedad de estos daños físicos y mentales no sólo destrozan vidas individuales, sino que amenazan el tejido y el futuro de la sociedad palestina para las generaciones venideras", alerta, en previsión de un futuro "cada vez más frágil" para las futuras generaciones.